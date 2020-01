Ariana Grande, acuzată că a plagiat „fiecare notă” dintr-o altă melodie

Cântăreaţa Ariana Grande a fost dată în judecată de un artist hip-hop care pretinde că ea i-ar fi furat ritmuri şi strofe dintr-un cântec pentru melodia "7 Rings".

Josh Stone, care se prezintă pe scenă DOT, a scris şi înregistrat "You Need I Got It" în 2017, potrivit News.ro.

El susţine că a arătat cântecul producătorilor executivi din industria muzicală, inclusiv lui Tommy Brown, care lucrează cu Grande.

Documentele depuse în instanţă îl acuză pe Brown că a modificat elemente-cheie din cântecul lui Stone pentru "7 Rings" cântată de Grande.

Cântecul Arianei Grande include versurile care se repetă: "I Want It, I Got It. I Want It, I Got It", în timp ce în melodia lui Stone refrenul este: "You Need It, I Got It. You Want It, I Got It".

Procesul, intentat la tribunalul federal din New York de către avocatul Tamir Young, susţine că doi muzicologi au analizat fiecare melodie şi au considerat că ritmul şi notele sunt substanţial similare.

„Literalmente, fiecare notă din cele 39 a cântecului "7 Rings" este identică cu cele 39 din "I Got It" dintr-o perspectivă ritmică. Altfel spus, ritmul, plasarea notelor şi a versurilor este identică”, se arată acuațiile.

Potrivit documentelor, "7 Rings" a generat venituri de peste 10 milioane de dolari net. Grande urmează să cânte la premiile Grammy, săptămâna viitoare, şi este nominalizată la cinci categorii, inclusiv două pentru "7 Rings".

În ultimii ani, indistria muzicală sa confruntat cu mai multe cazuri de plagiat dovedite. În 2015, Robin Thicke şi Pharrell Williams au fost condamnaţi definitiv pentru că au plagiat o piesă a lui Marvin Gaye în single-ul lor "Blurred Lines".

Anul trecut, un juriu din California a decis că melodia "Dark Horse" a lui Katy Perry copiază "Joyful Noise" a rapperului Marcus Gray, cunoscut drept Flame.