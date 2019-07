Cele mai influente personalităţi de pe internet. Cum au câștigat aprecierea oamenilor. FOTO

Ariana Grande şi Cardi B se numără printre cele 25 cele mai influente personalităţi de pe internet, potrivit unei liste publicate de revista Time, citată marţi de Press Association.

Vedete care domină topurile muzicale, dar şi vloggeri, jurnalişti şi activişti sunt nominalizaţi pe această listă în care se află şi politicieni, precum preşedintele american Donald Trump şi Alexandria Ocasio-Cortez, membră a Camerei Reprezentanţilor, cea mai tânără membră a Congresului.

Membrii trupei sud-coreene K-pop BTS au fost incluşi printre cele mai importante prezenţe din mediul online, alături de rapperul Little Nas X, care a urcat în topuri datorită colaborării sale cu Billy Ray Cyrus la ''Old Town Road'', piesă care a devenit hit la nivel mondial.

Cântăreţele Ariana Grande şi Cardi B sunt cele mai influente artiste din mediul online, potrivit acestei liste. Grande s-a bucurat de un succes imens datorită albumelor 'Sweetener' şi 'Thank U Next', iar conturile sale de Twitter şi Instagram sunt urmărite de un număr impresionant de fani. Cardi B are aproape 50 de milioane de ''followers'' pe Instagram, platformă cu ajutorul căreia a devenit celebră.

Ducele şi ducesa de Sussex se numără de asemenea pe lista Time cu 25 cele mai influente personalităţi de pe internet, care o include şi pe actriţa britanică Jameela Jamil.

Tânăra saudită Rahaf Mohammed, care şi-a deschis un cont de Twitter după ce a fugit din ţara natală din cauza abuzurilor împotriva femeilor, a fost de asemenea inclusă pe lista publicaţiei americane, la fel şi studenţii care au lansat mişcări globale de greve şcolare care îndeamnă la acţiuni împotriva schimbărilor climatice, dar şi protestatarii din Hong Kong care au cerut retragerea unui controversat proiect de lege care viza autorizarea extrădărilor spre China.

Youtuberul german Garmendia, actriţa Liza Koshy, veteranul de război Brian Kolfage, vloggerul James Charles, Chris Godfrey, creatorul celui mai celebru ou de pe Instagram, jurnalistul Carlos Maza şi Zhang Dayi, supranumită ''Kylie Jenner a Chinei'', figurează de asemenea pe lista din acest an realizată de Time.

Acestor nume li se alătură dansatoarea şi starul Youtube JoJo Siwa, comentatorul Ben Shapiro, gamerul DrLupo, personalitatea YouTube Emma Chamberlain, jurnalistul Yashar Ali cu peste 425.000 de ''followers'' pe Twitter, actriţa Jada Pinkett Smith şi avocatul Ady Barkan, cu origini româneşti, diagnosticat în 2016 cu scleroză amiotrofică laterală şi care este descris drept ''cel mai influent activist din America''.