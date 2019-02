Ariana Grande, ținta glumelor. Ce înseamnă de fapt în japoneză tatuajul făcut pe palmă

Cântăreaţa în vârstă de 25 de ani a vrut să-şi tatueze pe palmă în caractere japoneze traducerea titlului celei mai recente piese ale sale: ”7 Rings” (7 Inele).

Fanii i-au atras atenţia că din cauza unei greşeli, tatuajul ei nu face referire la cele ”7 inele”, ci la un ”grătar specific japonez cu cărbune de lemn”.

Potrivit capturilor de pe ecran, apărute pe tweeturi deja șterse, Ariana Grande a recunoscut că a uitat să-şi treacă unul dintre caractere.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. ???? If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62