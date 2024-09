Angelina Jolie şi Salma Hayek, strălucitoare pe covorul roşu la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto. FOTO

Filmul, care este cel de-al cincilea al lui Jolie în calitate de regizoare, explorează ororile războiului prin intermediul unei întâlniri dintre o victimă şi un făptaş la mult timp după incident.

Ca protagonistă, Jolie a ales-o pe Hayek, o prietenă apropiată. Demian Bichir, care, la fel ca Hayek, a jucat în telenovele mexicane înainte de a apărea în producţii hollywoodiene, joacă rolul omologului ei în meditaţia lui Jolie asupra impactului războiului.

Jolie şi Hayek au dezvoltat o legătură strânsă atunci când au apărut în „Eternals” al studiourilor Marvel, o fantezie de acţiune din 2021, iar prietenia lor a dăinuit.

"Este un an incredibil pentru Angie", a spus Hayek despre Jolie, care a făcut impresie la Festivalul de Film de la Veneţia luna trecută cu interpretarea legendarei cântăreţe de operă Maria Callas în "Maria" de Pablo Larrain.

"Without Blood" - adaptat pentru ecran de Jolie după romanul cu acelaşi nume al autorului italian Alessandro Baricco - este plasat în urma unui conflict neidentificat.

Scris, regizat şi produs de Jolie, şi filmat la studiourile Cinecitta din Roma, cea mai mare parte a filmului are loc într-o singură cameră, punctată de scene de flashback.

Bichir, care a fost nominalizat la Oscarul pentru Cel mai bun actor pentru rolul său din filmul „A Better Life” din 2011, a declarat că "Without Blood" a fost unul dintre cele mai dificile roluri pe care le-a jucat vreodată. "Acum că am văzut filmul în întregime, este o operă de artă frumoasă”, a spus el, "şi să pot fi martor la dezvoltarea Salmei ca artist şi la modul în care a devenit din ce în ce mai bună în meseria ei în fiecare proiect".

Hayek, care şi-a început cariera de actriţă în urmă cu peste 30 de ani, jucând în telenovela mexicană "Teresa", este poate cel mai bine cunoscută pentru rolul pictoriţei mexicane Frida Kahlo din filmul "Frida" din 2002. Mai recent, ea a apărut în "House of Gucci" (2021) şi "Puss in Boots: The Last Wish" (2022).

O dată de lansare generală pentru "Without Blood" nu a fost încă confirmată. Fremantle se va ocupa de distribuţie.

