Angelina Jolie a izbucnit în lacrimi la Festivalul de Film de la Veneția. Momentul emoționant a fost filmat

Jolie, care joacă rolul regretatei cântărețe de operă Maria Callas în filmul „Maria” al regizorului Pablo Larraín, a primit o mulțime de aplauze, timp de opt minute la premiera de joi, 29 august, la Teatrul Sala Grande din cadrul Festivalului de Film de la Veneția 2024.

Jolie, în vârstă de 49 de ani, a început să plângă când a văzut reacția publicului, potrivit People.

Angelina Jolie tears up during 8-minute standing ovation for her role in upcoming film ‘Maria’ at the Venice Film Festival.

