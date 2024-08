Angelina Jolie, apariție de senzație la Festivalul de Film de la Veneția. Cum s-a pregătit pentru rolul Mariei Callas

Producția concurează cu alte 20 de lungmetraje pentru marele premiu, Leul de Aur. Angelina Jolie le-a mărturisit celor prezenți că s-a antrenat mai bine de o jumătate de an pentru a o interpreta pe celebra cântăreață de operă.

Marea ei teamă a fost aceea de a nu-i dezamăgi pe admiratorii legendarei artiste. Aclamată de fani, actrița în vârstă de 49 de ani și-a făcut apariția într-o rochie bej, făcută la comandă de Atelier Versace, și o capă din blană artificială. Însă atitudinea a fost punctul forte.

Cu doar câteva ore înainte, vedeta din „Maleficent” fermeca publicul de la Veneția cu o altă rochie, ceva mai îndrăzneață, cu spatele gol, care i-a scos în evidență colecția impresionantă de tatuaje.

Ținuta a fost, totodată, plină de semnificații. Broșa accesorizată nu a fost o bijuterie oarecare. Podoaba i-a aparținut Mariei Callas, pe care Jolie o interpretează în noul film biografic, regizat de Pablo Larraín. Pelicula readuce la viață povestea legendarei cântărețe de operă și se află în competiție pentru Leul de Aur.

Vocea reală de cântăreață a Angelinei Jolie apare în unele părți ale filmului, în timp ce în alte scene sunt folosite înregistrări ale vocii Mariei Callas.

Angelina Jolie, actriță: „Toată lumea de aici știe că am fost foarte emoționată. Am exersat aproape 7 luni. Prima dată când am cântat, îmi amintesc că eram foarte emoționată. Fiii mei erau acolo și m-au ajutat să blochez ușa ca să nu mai intre nimeni, iar eu tremuram. Pablo, în decența sa, a început cu mine într-o cameră mică și am terminat în La Scala, așa că mi-a dat timp să cresc. Dar mi-a fost frică să mă ridic la înălțimea ei, mai ales că nu am mai cântat în public”.

În weekend, la festivalul de film de la Veneția, își va face apariția și fostul soț al Angelinei Jolie. Brad Pitt își va promova noul film în care joacă alături de George Clooney.

Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Daniel Craig sau Nicole Kidman sunt alte staruri așteptate zilele acestea în orașul-lagună.

