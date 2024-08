Andreea Esca, surpriză de ziua ei de naștere. Ce i-au pregătit cei doi copii ai ei, Alexia și Aris | VIDEO

Andreea Esca își va petrece ziua de naștere în Grecia, alături de soțul ei și câțiva apropiați. Alexia și Aris au rămas în România, însă nu au dorit să rateze acest moment special și au hotărât să îi facă mamei lor o surpriză inedită.

„Astăzi am zburat în Grecia ca să îi facem mamei surpriza de a fi cu ea, de ziua ei. Așa că am plecat cu Aris dimineața, am avut câteva peripeții pe drum, dar am ajuns în timp. Este prima dată când mama nu și-a dat seama de ce îi pregătisem. De altfel, se vede clar din reacția ei. Acum așteptăm împreună 29 august! Te iubim”, a scris Alexia Eram pe Instagram, unde a făcut public și un videoclip în care este surprinsă reacția Andreei Esca la vederea copiilor ei.

„Ce drăguți sunteți”, a spus prezentatoarea Știrilor ProTV în timp ce Aris îi oferă un buchet de flori.

„S-a mărit iar gașca după ce copiii mei, care sunt foarte, foarte mișto, mi-au făcut surpriza să vină aici, ca să fim împreună de ziua mea! Chiar au reușit să facă în așa fel încât să nu mă prind! @alexiaeram pusese o poză dimineața de la cafenea, cu @arismelkior vorbisem la telefon… Tare m-ați făcut fericită! Vă iubesc și vă mulțumesc!”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

