Andreea Esca, INTERVIU cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu: ”Chiar ne-a fost foarte, foarte dor de voi”

“Bine ați revenit acasă!” le-a spus Andreea Esca celor trei chefi.

“Mulțumim! Chiar ne-a fost foarte, foarte dor de voi”, a fost răspunsul lor.

Andreea Esca: Ce v-a lipsit?

Sorin Bontea: ”Liniștea, cred. Pentru mine liniștea, da, sunt mai relaxat, mai liniștit. Eu cel puțin așa mă simt”.

Scărlătescu: ”Ați fost ales! Zdrang, a căzut telefonul în apă”

Cei trei chefi au povestit lucruri neștiute până acum: cum au ajuns să fie selectați pentru formatul MasterChef, dar și despre prietenia care-i leagă dincolo de platourile de filmare.

Andreea Esca: Cum v-ați cunoscut voi? Adică cum ați apărut în formula asta, că nu mai știu exact în ce an și cum s-a întâmplat. Și poate că mai sunt din ăștia ca mine..

Sorin Bontea: ”Eu am primit un telefon scurt, telefonul din restaurant, a venit managerul și a zis te caută o doamnă de la Pro TV, nu știu ce emisiune MasterChef, nu auzisem în viața mea. Și i-am zis pleacă mă de aici, nu ține vrăjeala, că faceți mână proastă. Și nu, nu, vino, vino. A vorbit la telefon, am întrebat hotelul respectiv, a zis OK, da, pot să vină. Am dat un casting, am fost filmat ceva, știu și acum, am făcut un foie-gras, ceva de genul ăsta. L-am pus pe unu' și am vorbit despre el.”

Andreea Esca: Și voi ați venit tot așa la casting? Ați aflat de undeva? Sau ...

Cătălin Scărlătescu: ”Nu. Eu lucram la un hotel în București la momentul respectiv. Și la un moment dat m-a sunat cineva. Aia a fost cea mai tare fază de pe planetă. Și, dom'ne, să venim să te filmăm. Bună ziua, bună ziua, intră cei de la Pro TV, bună ziua, bună ziua, mă salută, se duce și-l ia la filmare pe Eri Simo, pe șeful meu. Zic asta e, ce să fac? Au plecat, s-au urcat în lift și le-a sunat telefonul. Pe cine ați filmat, mă? Pe ălălalt trebuia să-l filmați. Și eu am fost filmat ultimul.”

Andreea Esca: Ok, și tu cum ai aflat?

Florin Dumitrescu: ”Eu am primit un mail de la Andreea Godeanu și când am văzut mailul nu l-am luat în seamă. Am crezut că e spam și mi-a zis soția băi, tu știi cine e? Și atunci mi-am dat seama că, da, am greșit un pic.”

Sorin Bontea: ”Nu știa nimeni de emisiunea asta, nu știam absolut nimic și niciodată prin cap nu mi-ar fi trecut mie, cel puțin că o să ajung vreodată la televizor? Nu, nu, nici pe departe.”

Cătălin Scărlătescu: ”Dar, după ce am fost filmat, n-am știut, atunci a fost un casting, jucam table, eram în apă la mare și ne pusesem noi niște lăzi și stăteam în apă. Și a sunat telefonul și la un moment dat ... ați fost ales! Zdrang, a căzut telefonul în apă. Zic, ia! Ce mă fac acum?”

Pro TV

Deși formează un trio de nedespărțit ce se completează armonios, cei trei chefi nu au fost așa de la început.

Florin Dumitrescu a recunoscut că nu s-au plăcut imediat cum s-au întâlnit. “Ei doi se luptau pentru supremație”, a descris acesta dinamica inițială dintre ei.

Andreea Esca: Ok, și când v-ați întâlnit care a fost ... Adică, nu știu, mă gândesc, să se formeze o gașcă, trebuie să existe o treabă, simți sau nu simți că ai ceva cu omul respectiv în comun. Nu?

Florin Dumitrescu: ”A durat mulți ani.”

Cătălin Scărlătescu: ”Mi-aduc aminte ca și acum. Eu m-am prezentat așa. Salut, eu sunt cel mai bun bucătar român în viață. Și ăștia doi au râs”.

Andreea Esca: Asta le-ai spus tu atunci?

Cătălin Scărlătescu: ”Da, da, da. De atunci le spun întruna”.

Însă, în timp, lucrurile s-au schimbat, relația lor s-a sudat, iar astăzi au reușit să facă o țară întreagă să îi îndrăgească și să descopere alături de ei fascinanta artă culinară.

Întoarcerea la PRO TV: ”Toată lumea țopăie pe stradă de fericire”

Andreea Esca: Hai să ajungem un pic în zilele noastre și să-mi spuneți ce s-a întâmplat de când a apărut anunțul că vă întoarceți și până în acest moment. Și încotro o luăm?

Pro TV

Cătălin Scărlătescu: ”Păi, o să încep eu. Toată lumea țopăie pe stradă de fericire. Bine, mă! Nu știu de ce, toată perioada asta, noi pe stradă suntem master-ii, care am rămas master-ii de ...”

Sorin Bontea: ”Cel puțin mie mi se întâmplă foarte des, și înainte la fel, lumea nu striga chef, zicea uite-l pe ăla de la MasterChef. Sau MasterChef striga după mine.”

Andreea Esca: Deci nu vi se pare, ca să vorbesc așa, în termeni... să rămânem la bucătărie, nu vi se pare că e o ciorbă reîncălzită?

Florin Dumitrescu: ”Nu o consider deloc o ciorbă reîncălzită, dimpotrivă. Mi se pare că e o provocare mai mare astăzi decât a fost acum 12 ani. Pentru că provocarea de acuma e un pic mai sensibilă, să zicem, noi trebuie să-i găsim pe acei bucătari amatori, pasionați, care să ajungă să îndeplinească ce au îndeplinit cei din primul, al doilea sezon, și anume să ajungă bucătar, să ajungă șef de restaurant”.

Andreea Esca: Întrebarea era, vă măgulește treaba asta? Când vin oamenii, când vă zic că vă iubesc, că abia vă aștept, că ... nu știu..

Florin Dumitrescu: ”Eu încă nu știu să reacționez”.

Sorin Bontea: ”Pe mine, da. Sincer vorbesc, pe mine da, mie mi se pare că, nu știu, în momentul când cineva vrea să facă o poză cu tine trebuie să lași orice, să faci poză cu omul respectiv. Mi se pare măgulitor, nu știu, mă face să mă simt bine.”

Cătălin Scărlătescu: ”Sunt foarte curioși. Când începeți? Când, când, când.”

Sorin Bontea: ”Nu cred că o să mai fim la fel de răi.”

Prin comentarii acide și farfurii aruncate, cei trei chefi s-au remarcat ca fiind extrem de exigenți când vine vorba de un preparat MasterChef.

Totuși, Sorin Bontea îi liniștește pe viitorii concurenți.

Sorin Bontea: Nu cred că o să mai fim la fel de răi.

Andreea Esca: V-ați schimbat?

Sorin Bontea: Au trecut anii peste noi, acuma sunt mai înțelept. Văd diferit, cumva, sunt mai indulgent.

Andreea Esca: Ești mai indulgent. Toți credeți că sunteți mai indulgenți, pentru că a trecut timpul?

Florin Dumitrescu: Acum, trebuie să recunosc, hai că ne-am uitat la un moment din ăsta, în primul sezon, în care ne uitam și ne-am zis că eram ușor neprivibili, uneori ... Eram foarte duri, foarte răi, foarte ... Era un context.”

Cum ar trebui să fie câștigătorul titlului MasterChef România

Andreea Esca: Ce fel de concurenți căutăm?

Florin Dumitrescu: Eu îl caut pe d'Artagnan, următorul d'Artagnan, următorul Mihai Toader ... Adică sunt oameni care au ieșit mișto după aia, cu business-uri în domeniu, care n-aveau nicio treabă cu domeniul. Și au intrat în domeniu și acum îl conduc.

Sorin Bontea: Concurenții trebuie să fie talentați, pasionați, să aibă și ceva cunoștință despre bucătărie. Trebuie să înțeleagă, ok, o să învețe multe lucruri și de la noi, dar trebuie să știi și câte ceva.”

Andreea Esca: Voi cum credeți că gătesc românii? Nu știu, dacă vă întreabă cineva, după atâta timp ..

Florin Dumitrescu: Mai bine decât acum 12 ani.

Cătălin Scărlătescu: Eu vă spun o chestie. După 70.000 km făcuți de mine prin țară, ca să văd cum gătesc românii, mi-am dat seama că cea mai bună mâncare este încă acasă la români, nu în restaurant. Vă spun sincer treaba asta.

Mesajul celor trei MasterChef pentru publicul PRO TV

Andreea Esca: Hai să încheiem așa, spunându-le oamenilor, transmițându-le oamenilor de ce trebuie să se uite la MasterChef din toamnă la Pro Tv.

Cătălin Scărlătescu: ”Dragii mei, îmi doresc nespus de mult din tot sufletul să vă văd. Așa că haideți în platou să văd eu de ce sunteți în stare să gătiți. Pe toți vreau să vă văd, toată România vreau să gătească”.

Sorin Bontea: ”Dragii mei, vreau să știți, Românii au talent și în bucătărie!”.

Florin Dumitrescu: ”Dacă ești pasionat de gătit și vrei să îți schimbi viața, noi te ajutăm. Vino la MasterChef!”.

