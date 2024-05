E oficial! Când începe MasterChef România. Avertismentul chefilor: "Venim acum cu forțe mamă, mamă..."

Emisiunea i-a consacrat și i-a făcut să se simtă în televiziune ca sarea și piperul în bucătărie.

Andreea Esca, PRO TV: Revenirea voastră la PRO TV a fost știrea anului, pentru industria media. Cum a fost acest moment pentru voi?

Cătălin Scărlătescu: "Era normal să fie o știre atât de importantă, pentru că noi am început era jurizării farfuriilor în Țara Românească. Deci cu noi a început practic acest spectacol gastronomic".

Florin Dumitrescu: "Am deschis avizierul și ne-am uitat să vedem ce restanți avem de plătit după atâția ani, practic".

Sorin Bontea: "Sincer, abia aștept să iau tot culoarul ăla pe care îl vor parcurge și concurenți".

Andreea Esca, PRO TV: V-a fost dor de noi? Ce v-a lipsit?

Florin Dumitrescu: "În special de tine, Andreea".

Cătălin Scărlătescu: "La fel la fel de mult cât și vouă v-a fost doar de noi. Am o curiozitate. Ai vreun șef preferat?".

Andreea Esca, PRO TV: Da, dar tu n-o să știi care e șeful meu preferat. Un șef cu CH.

Andreea Esca, PRO TV: Ce v-a lipsit cel mai mult din acest proiect MasterChef, pentru că este un format, așa cum ziceați, care practic a revoluționat această piață în media din România?



Florin Dumitrescu: "Practic, ne-a lipsit pasiunea bucătarului amator care să își schimbe viața pe bune după Master Chef și să devină un chef în industria pe care, să zicem, Cătălin a inventat-o".

Andreea Esca, PRO TV: Vin oameni de toate felurile, adică nu trebuie să fie pregătiți în domeniu, nu?

Sorin Bontea: "Asta e și ideea. Amatorii trebuie să vină".

Cătălin Scărlătescu: "Dragii mei, bucătăria nu s-a născut în palate, tot în casele oamenilor a început, așa că e foarte interesant să vină ei la tine cu ce fac mai gustos acasă. Aia mi se pare mie spectaculos, că vin să arate ce fac. E cel mai bine".

Andreea Esca, PRO TV: Care este prima voastră amintire despre cum v-ați întâlnit, de cu ați format gașca? La ce vă gândiți?

Sorin Bontea: "Nu știu... Eu am venit așa, ei doi... Nu știu".

Florin Dumitrescu: "Mă abțin la răspunsul ăsta, că știi foarte bine părerea mea. Unu e pe pile și doi din greșeală, nu pot să mă bag".

Cătălin Scărlătescu: "Îi știam dinaintea erei noastre, dar nu-i găsisem. Mi-am găsit doi colegi fantastici, doi prieteni spectaculoși. Așa s-a format familia noastră".

Andreea Esca, PRO TV: Trebuie să spunem acum că din toamnă va fi MasterChef la PRO TV. Vom dezvălui în această seară că din toamnă va fi. Și aș vrea să ne spuneți la ce să ne așteptăm.

Cătălin Scărlătescu: "Păi, gândiți-vă că de mai bine de un an noi nu muncim și venim acum cu forțe mamă, mamă...".

Andreea Esca, PRO TV: Mi-e frică! O să fiți răi?

Cătălin Scărlătescu: "Rămâne de văzut".

Florin Dumitrescu: "E o surpriză și pentru noi, pentru că nici noi nu știm exact, exact la ce să ne așteptăm, pentru că mai avem puțin să începem filmările. Avem echipa de producție la Iași".

Andreea Esca, PRO TV: "Voi ce le-ați spune moldovenilor care încă nu sunt hotărâți dacă să vină sau nu la casting?".

Florin Dumitrescu: "În primul rând să se înscrie online. Deci să caute pe site inscrieri.protv.ro. Și după aceea să vină cu farfuria, să facă frumos".

Sorin Bontea: "Eu mă gândesc la prima zi de filmare, cum va fi?".

Andreea Esca, PRO TV: "Ai emoții?".

Sorin Bontea: "Foarte mari!".

Andreea Esca, PRO TV: Serios?

Sorin Bontea: "Da! Simt că o iau de la început și nu știu ce se va întâmpla. Sincer, nu știu ce voi face, cum voi face, dar aștept cu nerăbdare, plin de emoție primii concurenți".

Andreea Esca, PRO TV: Voi simțiți că v-ați schimbat de la primul MasterChef?

Florin Dumitrescu: "Am îmbătrânit. Sunt 12 ani, totuși...".

Sorin Bontea: "Am văzut foarte mulți concurenți, am văzut foarte multă mâncare. Eu unnu am devenit mai indulgent, cred, și e normal. Le mai dau și circumstanțe".

Florin Dumitrescu: "Ai îmbătrânit doar...".

Sorin Bontea: "Și asta e adevărat".

Andreea Esca, PRO TV: Dacă voi ați fi în weekend-ul ăsta cu echipa la Iași, ce v-ar plăcea să mâncați?

Florin Dumitrescu: "Eu, neapărat, aș mânca la Iași ciorbă rădăuțeană".

Sorin Bontea: "Plăcinte cu cartofi".

Cătălin Scărlătescu: "...Și tocinei".

