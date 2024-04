Reacțiile chef-ilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu după ce au revenit la PRO TV. „Ne-am întors acasă”

Cei trei mărturisesc că simt că s-au întors acasă și așteaptă cu nerăbdare să-i întâlnească pe noii concurenți pasionați de gastronomie. Înscrierile au început deja.

În urmă cu 12 ani, PRO TV lansa show-ul culinar MasterChef care, pe lângă concurenți, avea în prim plan trei maeștri-bucătari: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Aceștia s-au întors în bucătăria în care a început totul.

Cătălin Scărlătescu: „E ca atunci când te întorci acasă”.

Florin Dumitrescu: „Ne-am reîntors acasă, a fost emoționantă intrarea”.

Sorin Bontea: „Ca prima dragoste care nu se uită niciodată și te întorci acasă”.

Jurații abia așteaptă să fie impresionați de concurenți.

Cătălin Scărlătescu, jurat: „N-am să uit niciodată în viața mea reacția celor din piețe care îmi spuneau tot timpul 'Băi, Scărlătescule, ce le-ați făcut ăstora, că au început să facă plating în farfurie?'. Deci, noi suntem vinovați pentru acea sintagmă de șef de pe bluzele bucătarilor și cred că noi suntem primii care am deschis acea poartă a curajoșilor de-a găti. Dacă la primul sezon am fost spectaculoși, gândiți-vă ce o să fie acum, după încă 12 ani de experiență, în care nu am făcut decât frumos. Ce să ne așteptăm? Numai la farfurii frumoase, vă spun un lucru”.

Așadar, dacă vă place să gătiți, sunteți așteptați la casting. Celor care le este teamă, șefii le promit că vor încerca să fie mai indulgenți în acest sezon.

Sorin Bontea, jurat MasterChef: „Eram destul de răuț și m-am transformat. Și acum zic eu că și mai înțelept sunt. Eu sper că va fi bine, sentimentul meu este că va fi bine. Îmi place și mi-a plăcut întotdeauna MasterCheful”.

Sorin Dumitrescu, jurat MasterChef: „Mă aștept de la oameni curajoși care vor să își schimbe, să își îmbunătățească viața , care vor să dea tot pentru pasiunea lor pentru gătit, să urmărească modelele celelalte care au demonstrat că din Masterchef se pot face minuni. Dacă luăm toată energia noastră și o punem în același loc, o să iasă super exploziv”.

Cine vrea să lupte pentru titlul de „MasterChef” România își poate trimite datele pe înscrieri.protv.ro

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: