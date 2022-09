Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt pregătiți pentru preselecțiile sezonului 13 Românii au talent!

Iar cel mai așteptat moment pentru curajoșii care au decis să-și arate talentul în fața celor de acasă este tot mai aproape: începerea preselecțiilor! Până când scena va fi pregătită și reflectoarele pornite, echipa de producție este gata să pornească în țară pentru a-i găsi pe următorii concurenți!

Entuziaști pentru faptul că filmările sunt tot și tot mai aproape sunt cei patru jurați ai celui mai iubit show de divertisment din România: Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

Aflat la masa juriului de la primul sezon, dar cu aceeași pasiune pentru emisiune, Andi Moisescu declară: ”M-am tot gândit, că-n 12 sezoane a câștigat un singur moment care a primit Butonul auriu de la mine. Ce să zic, poate 13-le ăsta să fie cu noroc. Magic sunt aproape sigur că va fi”.

Andra, cea care continuă să simtă aceeași piele de găină încă din primul an al emisiunii spune: ”Sunt foarte nerăbdătoare să descopăr noi oamenii talentații care își vor înfrânge timiditatea și vor urca pe scenă ca să ne arate ce îi face unici! Întotdeauna sunt surprinsă de spectacolul creat de ei și sunt convinsă că și de această dată așteptările noastre vor fi depășite!”

Deși s-a alăturat echipei de doar un an, Dragoș Bucur este convins că va fi surprins și de această dată: ”Anul trecut mi s-a confirmat faptul că românii au talent, muncesc pentru pasiunile lor și pot oferi un show de calitate. Acum, mă bucur că mai avem atât de puțin și vom cunoaște noi curajoși care vor face ca sezonul 13 să fie unul cu adevărat de neratat!”

Mihai Bobonete, juratul care a apăsat anul trecut butonul auriu pentru cel care a și câștigat sezonul, spune: ”Anul trecut a fost primul meu sezon ca jurat în cel mai mare show de televiziune din România. Am crezut că va fi și ultimul așa că le-am încercat pe toate.. trapez, șamani, biciclete, arbalete, carcalete, tot.. Și m-am bucurat și m-am minunat și m-am simțit al naibii de bine cu Andi, cu Andra năsuc, cu fratele depanator Dragoș și cu Pavel și Smiley care au râs și cu mine și de mine tot sezonul. Ei, când am auzit că sezonul următor e și 13 și MAGIC am zis, gata, fac ăștia o magie și dispar. Dar nu.. pentru că show-ul ăsta e despre bucurie și prietenie și onestitate și mai mult decât orice despre oameni. Și de-asta-mi place de mor Românii au talent și de-acasă și de la masa juriului și, cum ne-cum, iată-mă pregătindu-mă sufletește și fizicește și psihicește pentru sezonul 13MAGIC în aceeași formulă. Și nu că vă promit eu dar mă aștept să fie cel mai cel sezon. Cu răbdarea stau eu mai prost dar mai avem puțin și filmăm. Hai, popor talentat, ne vedem că n-am plecat”.

Alături de cei patru, în culise, se vor afla și în acest an, Smiley și Pavel Bartoș. Cel mai îndrăgit cuplu de prezentatori este gata să dea din energia lor concurenților și să țină voia bună la cele mai înalte cote.

Rămâneți aproape de paginile rețelelor sociale ale Românii au talent pentru a vedea cele mai tari noutăți din caravana care va pleca prin țară și apoi de la filmări!

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 08-09-2022 13:06