Anca Țurcașiu, impresii după vacanța de trei săptămâni în Thailanda. „Am căzut de pe elefant la fundul apei”

„Am fost pe distracție. Am închiriat un apartament într-o zonă absolut spendidă, cu o priveliște minunată și am căclătorit foarte mult cu rucsacul în spate. Plecam de dimineață până seara în tot felul de locuri, pe tot felul de plaje. Am și spus într-un filmuleț, la un moment dat. Să nu mă invidiați foarte tare pentru că am muncit mult pentru vacanța asta”, a spus îndrăgita artistă.

Vacanța nu a fost lipsită de peripeții. Anca spune că a fost uitată pe o insulă, din întâmplare.

„Am pățit multe în vacanța asta. A fost pentru prima oară în viața mea cânmd am fost uitată pe o insulă. Momentul plecării a fost stabilit la o oră anume, eu am fost să fac plajă într-o anumită zonă puțin mai departe de locul în care era plecarea, toți oamenii de pe ambarcațiune s-au dus într-un singur loc, diferit față de cel în care m-am dus eu, s-au plictisit și au spus să plece mai devreme”, a declarat Anca Țurcașiu.

A vizitat și elefanții, cu care s-a jucat în apă.

„Am căzut de pe elefant la fundul apei. M-am trezit printre picioarele lui. O turistă rusoaică filma. Nu am reușit să fac rost de filmare, însă”, a mai spus Anca.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 03-02-2023 16:26