Anca Serea este însărcinată pentru a șasea oară. A dezvăluit sexul și numele copilului

Anca Serea (38 de ani) a anunțat că este însărcinată pentru a şasea oară. Este al patrulea copil pe care îl va avea cu Arian Sînă (42 de ani).

Vedeta a făcut primele declaraţii despre sarcină şi a dezvăluit sexul bebeluşului, dar şi ce nume va primi.

„Mereu am spus că ne mai dorim un copilaș și iată că minunea s-a întâmplat; sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate și cu anemia mea, pe care o țin sub control, dar și cu o tensiune foarte mică”, a spus Anca pentru revista Unica.

Anca va naște o fetiță și o va numi Leeah.

Anca Serea şi Adrian Sînă mai au împreună trei copii: pe Noah (6 ani), pe Ava (5 ani) şi pe Moise (3 ani). Ea a mai fost căsătorită, însă a rămas văduvă la numai 28 de ani, după ce soţul său a murit de cancer. Ea i-a dăruit afaceristului Filip Poplingher doi copii, pe David (17 ani) şi pe Sara (10 ani).

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!