Ana Ularu și Keanu Reeves, la premiera peliculei ”Siberia”, în New York

Agerpres

Ana Ularu și Keanu Reeves au lansat filmul Siberia. Cei doi au participat miercuri la premiera peliculei, la New York.

„Siberia" este un thriller romantic plin de urmăriri, dar şi cu scene de dragoste. Filmările au avut loc în Canada şi Rusia.

„Siberia” spune povestea unui om de afaceri, interpretat de Keanu Reeves. Implicat în vânzări cu diamante rare, el ajunge într-un sat izolat din Siberia şi se îndrăgosteşte de patroana unei cafenele, jucată de Ana Ularu. Rolul i-a adus câteva provocări româncei.

Agerpres

Ana Ularu, actriță: „Rolul ăsta m-a învăţat să vorbesc rusă, am făcut lecţii de rusă, am învăţat să conduc. La provocarea partenerului meu, am învăţat să conduc.”

