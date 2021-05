Ana Maria Mărgean, câștigătoarea ”Românii au talent”, știe ce va face cu cei 120.000 euro

Ana Maria Mărgean a câștigat vineri seară marele trofeu ”Românii au talent”, adică premiul în valoare de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat concurent.

Într-o finală spectaculoasă, Ana Maria Mărgean a reușit să ajungă la inimile oamenilor prin vocea ei incredibilă și abilitățile de ventrilocie și să-i convingă pe telespectatori că merită votul lor și șansa de a triumfa.

Marea finală Românii au talent a fost lider absolut de audiență.

Peste 2 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit show-ul, iar în minutul de maximă audiență de la 21:37, aproape 3 milioane de români se uitau la emisiune.

Seara s-a încheiat cu declarația Anei Maria: ”Nu am crezut că pot ajunge atât de departe. Am foarte mari emoții și nu mă pot opri din plâns. Este, cu siguranță, cea mai frumoasă zi din viața mea. Această experiență a însemnat totul pentru mine, am trăit fiecare clipă.”

Pro TV

Ana Maria: ”Am fost copleșită de emoții”

Ana Maria a fost invitată și în studioul Știrile Pro TV, sâmbătă dimineață, pentru a povesti momentele deosebite pe care le-a trăit.

”Am avut foarte mari emoții. A fost foarte mult suspans, mai ales că au anunțat locurile de la 11 în jos, am avut de așteptat. Am fost copleșită de emoții, am avut foarte mari emoții. Când mi-am auzit numele nu-mi venea să cred, pur și simplu.” - a spus mica artistă.

Însă ea a venit în studioul de știri fără cele două păpuși, care i-au adus marele premiu. Motivul?

”Păi au sărbătorit foarte mult aseară, am petrecut foarte mult și n-au mai rezistat, au rămas acasă și am venit numai eu.” - a spus Ana Maria.

Pro TV

Cât de greu este să înveți și să practici ventrilocia? ”Păi la început este greu, dar pe parcurs te obișnuiești și înțelegi această artă și tehnicile. Până la urmă devine ușor, dacă practici îndeajuns.” - a mai spus ea.

A descoperit acest talent în timpul pandemiei de Covid-19, uitându-se pe Youtube. Și a zis că .. vrea să încerce.

”Eu cânt de la 5 ani, dar ventrilocia am descoperit-o acum un an pe Youtube și mi s-a părut foarte interesantă această artă. Această artă nu este așa de practicată la noi în țară, așa că mi-am dorit să încerc.” - a povestit Ana Maria.

Pro TV

Ce va face Ana cu marele premiu ”Românii au talent”

Cât despre felul în care va cheltui cei 120.000 de euro, Ana Maria are gânduri mari, de viitor. Vrea, în primul rând, să-i investească în educația sa muzicală, în condițiile în care ea cântă de la vârsta de 5 ani.

Și, nu în ultimul rând, își dorește un ... cățel pufos.

”Deocamdată mă bucur de acest moment frumos, am timp să mă gândesc la ce o să fac cu premiul, dar cu siguranță aș investi în educația mea muzicală și nu numai, și probabil ... să-mi iau un cățeluș, pentru că îmi doresc foarte tare un cățeluș. Îmi place foarte mult pomeranian, dar m-ar bucura și un cățeluș pufos care să stea cu mine toată ziua.” - a mai spus câștigătoarea ediției 2021 a emisiunii ”Românii au talent”.