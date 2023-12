Alicia Keys a cântat la pian într-una dintre cele mai mari gări din Londra. VIDEO

Artista, care are 15 premii Grammy în palmares, a interpretat patru melodii, printre care şi hiturile ''Empire State of Mind'', ''If I Ain't Got You'' şi ''No One'', în gara internaţională St. Pancras, care face legătura dintre Londra şi Europa.

Publicul numeros a ovaţionat-o pe celebra cântăreaţă în timpul intonării refrenurilor şi în pauzele dintre melodii. Alicia Keys a interpretat şi ''Lifeline'', o melodie lansată recent şi care face parte din coloana sonoră a musicalului ''The Color Purple'', un lungmetraj care are la bază piesa omonimă de pe Broadway, la rândul ei o adaptare a unui roman din 1982 semnat de Alice Walker.

Alicia Keys a cântat la pian circa zece minute, timp în care numeroşi călători au făcut fotografii şi înregistrări video cu artista americană.

Cântăreaţa s-a aflat în acest weekend în Londra şi a fost capul de afiş al unui concert organizat de un post de radio la O2 Arena.

Vedeta R&B a fost nominalizată la cea de-a 66-a ediţia a premiilor Grammy în categoria ''cel mai bun album imersiv'' graţie materialului discografic ''The Diary of Alicia Keys'', lansat cu prilejul aniversării a 20 de ani de la lansarea albumului omonim, al doilea disc al artistei, care s-a aflat în fruntea topurilor muzicale.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 12-12-2023 09:57