Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV: Capacitatea noastră de a ne adapta și de a fi inovatori ne asigură poziția de lider

Aleksandras Cesnavicius este Chief Executive Officer al PROTV din 2013.

Yako Molhov: Aleksandras, PRO TV a anunțat un record de audiență în primul trimestru - cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani. Care au fost cele mai de succes programe ale voastre?

Aleksandras Cesnavicius: Într-adevăr, în februarie am avut cel mai bun share din 2014 până în prezent. Pe parcursul întregii luni, la nivel național, peste 8,5 milioane de români au petrecut cel puțin 10 ore urmărind programele noastre. Ca să numesc câteva dintre preferințele lor, aș spune, „Românii au talent”, „Chef sub acoperire”, „Las Fierbinți” și, bineînțeles, nu în ultimul rând, programul nostru zilnic de știri.

Yako Molhov: Ce ne așteaptă pentru toamnă? Veți avea în premieră formate și seriale noi?

Aleksandras Cesnavicius: În fiecare an, aducem noutăți pentru publicul nostru, cu fiecare lansare de grilă, iar toamna aceasta nu va face excepție. Având în vedere mediul extrem de provocator, determinat atât de concurența cu dezvoltarea altor canale media, cât și de fragmentarea audienței, căutăm formate care să atragă și să rețină publicul nostru. Pregătim o propunere care combină formate deja consacrate, cum ar fi Las Fierbinți și noi formate internaționale și, cu siguranță, ne vom continua angajamentul de a investi în ficțiune locală puternică.

Yako Molhov: Care sunt cele mai recente tendințe în materie de televiziune din țară? La ce se uită cu plăcere telespectatorii români?

Aleksandras Cesnavicius: Românii sunt destul de specifici ca societate și ca public. Pe de o parte, sunt la curent cu cele mai noi tendințe în ceea ce privește tehnologia și stilul de viață, dar, pe de altă parte, există un element foarte tradițional, inclus în comportamentul lor. Dacă ne uităm la publicul românesc din trecut, am observat că este nevoie de timp pentru ca acesta să accepte și să îmbrățișeze cu adevărat un format, așa cum am văzut prin rezultatele de audiență ale formatelor care au ajuns la al 13-lea sau chiar la al 23-lea sezon. Cumva, a devenit o întâlnire de familie - familia se adună pentru a urmări emisiunea. Este un obicei și, ca orice obicei, devine din ce în ce mai puternic pe măsură ce avansezi. Acesta este motivul pentru care, de-a lungul anilor, am investit atât în formate bine stabilite, cât și în intrări noi.

Acest obicei de vizionare ne plasează într-o poziție favorabilă, deoarece telespectatorii români se bucură de vizionarea televiziunii liniare într-o măsură mai mare decât restul țărilor europene. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem faptul că există o tendință de scădere a numărului de telespectatori liniari prezentă în România.

În general, românii tind să se bucure de un mix de producții locale și conținut străin. Le place să urmărească emisiuni care sunt distractive, informative și care au o bună valoare de producție. În plus, se știe că românii sunt pasionați de sport, în special de fotbal, iar evenimentele sportive majore tind să atragă un număr mare de telespectatori.

Yako Molhov: Care este situația pe piața de publicitate TV din România? Prevedeți o creștere în 2023?

Aleksandras Cesnavicius: Piața românească de publicitate TV este pe deplin dezvoltată, reacționând în mod normal la schimbările din societate. Consumatorii evoluează, obiceiurile de consum se schimbă și, prin urmare, agenții de publicitate își adaptează strategiile pentru a răspunde nevoilor consumatorilor lor. În ceea ce privește viitorul, cel mai probabil vom observa o creștere de o singură cifră în 2023, în concordanță cu creșterea preconizată a PIB-ului, și anticipăm o dezvoltare a consumului la TV.

Yako Molhov: A afectat războiul din Ucraina piața și care sunt principalele provocări pentru televiziunile din această țară?

Aleksandras Cesnavicius: Războiul din Ucraina ne-a afectat în primul rând ca ființe umane, apoi ca societăți și întreprinderi. În calitate de lideri de piață, am avut obligația morală de a consolida sprijinul oamenilor din țară. Angajații noștri au donat produse și au participat la campanii de donare de sânge pentru a-i ajuta pe refugiați. Cu sprijinul partenerilor noștri, am conceput și am desfășurat un proiect special care a asigurat cazare pentru cei care erau în trecere, atât timp cât a fost nevoie. Am ajutat la organizarea celui mai mare concert caritabil din România, iar toate veniturile colectate din donații directe, vânzarea de bilete și publicitate, au fost direcționate către Crucea Roșie. Concertul a fost disponibil în timp real pentru toate televiziunile din România.

Impactul emoțional, așa cum am spus, a fost uriaș. În ceea ce privește consecințele asupra pieței de televiziune, am văzut o schimbare a obiceiurilor de audiență în primele zile și săptămâni de la dezvoltarea războiului. Oamenii au revenit la programele și canalele de știri. Publicul căuta informații din toate sursele probabile, fie că era vorba de televiziunea liniară, de rețelele sociale sau online. Având în vedere că a trecut un an de la începutul războiului, este posibil să asistăm la o revenire rapidă la "normalitatea de dinainte de război".

Acum, în ceea ce privește provocările, există mai mulți factori care trebuie luați în considerare. În primul rând, creșterea fragmentării audienței ar fi unul dintre factori, deoarece telespectatorii sunt răspândiți pe 290 de canale licențiate. În al doilea rând, radiodifuzorii de televiziune se confruntă cu o concurență dificilă din partea altor forme de media, inclusiv un număr tot mai mare de platforme online, social media și servicii de streaming. În al treilea rând, există o anumită volatilitate în activitatea noastră, deoarece ne bazăm pe veniturile din publicitate legate de evoluția economică și de comportamentul consumatorilor. Mediul de reglementare poate fi, de asemenea, considerat unul dintre factorii decisivi, deoarece suntem guvernați de un set extrem de strict de reguli și reglementări legate de conținutul care urmează să fie difuzat și de procesul de publicitate. Nu în ultimul rând, costul conținutului poate reprezenta o provocare, deoarece producerea de conținut de înaltă calitate este costisitoare și, ca în orice afacere, trebuie să echilibrăm costurile și veniturile.

În general, ne confruntăm cu un mediu dificil, dar capacitatea noastră de a ne adapta și de a fi inovatori ne va asigura succesul și menținerea poziției de lider.

Yako Molhov: PRO TV participă anul acesta la NATPE Budapesta. Ce caută radiodifuzorul în ceea ce privește achizițiile pentru canalele sale? Vă veți oferi conținutul și partenerilor internaționali?

Aleksandras Cesnavicius: În domeniul nostru de activitate, trebuie să fim în contact cu noutățile, așa că suntem reprezentanți obișnuiți la astfel de evenimente.

Propunerea de conținut a canalului nostru se bazează pe patru piloni principali: știri, producții locale, sport și conținut internațional. Atunci când ne uităm la pilonul de conținut internațional, este și mai important să luăm în considerare canalele secundare care au o abordare specifică în funcție de țintele lor. Așadar, trebuie să știm ce oferte sunt noi, pentru a oferi, la rândul nostru, noutăți relevante pentru publicul nostru.

În ceea ce privește oferta noastră pentru partenerii internaționali, aceasta nu este activitatea noastră principală, dar au existat exemple în acest sens în trecut, în principal în ceea ce privește proiectele noastre de ficțiune. Serialele pe care le producem au valori de producție excepțional de bune și am avut vânzări de succes pentru titluri precum Vlad și Clanul.

Yako Molhov: Care este strategia de nișă a rețelei PRO TV pentru 2023? Vor asista telespectatorii români la lansarea unor noi canale de cablu de la CME?

Aleksandras Cesnavicius: Canalele noastre secundare au fost și sunt un punct de interes pentru noi, ca grup. Anul trecut am trecut printr-un rebranding în profunzime, bazat pe o analiză atentă a audienței fiecărui post, care constă în revizuirea întregului pachet grafic și în câteva intervenții de conținut. În prezent, nu ne concentrăm pe noi lansări, ci mai degrabă pe consolidarea canalelor noastre secundare existente, care acoperă (în așteptarea canalelor și a audiențelor acestora) o gamă largă de programe.

Yako Molhov: Sunteți mulțumit de performanța VOYO în țară? Care sunt obiectivele dumneavoastră în ceea ce privește numărul de abonați pentru acest an? Ați planificat mai mult conținut original pentru acest serviciu în 2023?

Aleksandras Cesnavicius: VOYO este o platformă care vine cu multe beneficii. Pe lângă conținutul original, aceasta oferă abonaților săi posibilitatea de a viziona emisiunile noastre TV cu până la o săptămână înainte. Este, de asemenea, o destinație unică pentru publicul nostru de a se pune la curent cu programele preferate, pe o piață în care operatorii de telecomunicații nu oferă pe scară largă acest tip de serviciu.

Revenind acum la 2022, putem spune că a fost un an remarcabil pentru VOYO. Din punct de vedere al conținutului, platforma și-a triplat atât titlurile, cât și abonații. Utilizatorii au vizionat peste 11 milioane de ore de conținut pe VOYO, numai anul trecut. Prin urmare, răspunsul la întrebarea dumneavoastră ar fi da, suntem mulțumiți. Acestea fiind spuse, ne place să ținem ștacheta la un nivel ridicat, astfel încât să existe întotdeauna loc pentru îmbunătățiri. Prin urmare, așteptările noastre sunt și mai mari pentru 2023. Căutarea și furnizarea de conținut de bună calitate, atât în cadrul platformelor de televiziune, cât și în cadrul platformelor de streaming, reprezintă elementul cheie pentru a ne păstra publicul aproape de noi. Suntem mereu în căutare de noi oportunități de conținut.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-06-2023 19:29