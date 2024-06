Adele s-a oprit din cântat în timpul unui concert ca să-și înjure furioasă un fan: ”Ești idiot?”. Ce s-a întâmplat VIDEO

Cântăreață britanică Adele și-a înjurat furibundă un fan, în timpul unui concert pe care artista l-a susținut pe 1 iulie la Las Vegas, scrie Independent.

Adele s-a arătat deranjată de faptul că bărbatul a strigat din mulțime ”Pride sucks! (Pride e nașpa- n.red.)”, moment în care artista cunoscută a fi o mare susținătoare a comunității LGBTQ+ s-a oprit din cântat și a început să-și înjure fanul.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV