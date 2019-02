Adam Levine, la bustul gol în pauza Super Bowl. Momentul a creat polemici

Echipa New England Patriots a câştigat pentru a şasea oară în istoria sa trofeul Super Bowl, învingând cu scorul de 13-3 formaţia Los Angeles Rams, în finala Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), disputată duminică seara la Atlanta.

Tom Brady, emblematicul quarterback al "Patrioţilor" a devenit, la 41 de ani, jucătorul cel mai titrat din istoria NFL, impunându-se pentru a şasea oară în Super Bowl, la 17 ani după primul său succes.

Titlul de cel mai bun jucător al finalei (MVP) i-a revenit lui Julian Edelman, de la New Englad Patriots.

Cei 75.000 de spectatori care au luat loc în tribunele futuristului Mercedes-Benz Stadium şi cei peste 110 milioane de telespectatori americani nu au avut parte de un spectacol ofensiv, aşa cum se aşteptau. Dimpotrivă, cea de-a 53-a ediţie a Super Bowl-ului a fost, însă, una dintre cele mai plictisitoare din istorie şi, totodată, cea mai puţin prolifică, cu doar 16 puncte marcate pe parcursul jocului, cu cinci mai puţin decât precedentul "record", stabilit cu ocazia finalei din 1972, câştigată de Miami Dolphins în faţa formaţiei Washington Redskins (14-7).

În schimb, tradiţionalul concert de la pauza finală i-a făcut, cu cu siguranţă să vibreze pe spectatori, mai mult decât jocul în sine. Spectacolul era şi mai aştepta după controversa legată de alegerea trupei Maroon 5, un grup californian majoritar alb, pentru a cânta la Atlanta, un oraş considerat templul muzicii de culoare, chiar dacă rapperii Travis Scott şi Big Boi au fost şi ei invitaţi.

Înaintea finalei, a fost lansat o petiţie prin care i se solicita solistului Adam Levine şi trupei sale să renunţe la Super Bowl şi să-şi arate, astfel, solidaritatea cu Colin Kaepernick, fostul jucător devenit persoana non grata în NFL, după ce a îngenunchiat în mai multe rânduri, înaintea meciului, în momentul intonării imnului SUA.

Concertul a decurs însă fără incidente, până când Adam Levine şi-a scos tricoul şi a încheiat spectacolul la bustul gol, generând astfel o nouă polemică, total neaşteptată, mulţi reamintindu-şi cu această ocazie că, în 2004, Janet Jackson a generat un scandal asemănător după ce Justin Timberlake i-a dezvelit unul dintre sâni în cursul spectatorului de la Super Bowl.

Pe Twitter au apărut o mulțime de mesaje cu privire la aspectul fizic atrăgător al artistului.

THANK GOD WE LOST THE TANK TOP #superbowl — Alyssa Reid (@AlyssaReid) February 4, 2019

the thing I’m most ashamed of by a mile is being attracted to Adam Levine and I’ve done some truly shameful shit — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) February 4, 2019

Au fost însă și persoane care nu au agreat faptul că Adam Levine „și-a arătat sfârcurile” fără probleme, în timp ce Janet Jackson a fost criticată după incidentul din 2004.

This country should have a serious chat about why Adam Levine’s nipples are, uh, apparently “acceptable” on TV but Janet Jackson was shamed and blacklisted for something she didn’t even do.#SuperBowl — Charlotte Clymer????️‍???? (@cmclymer) February 4, 2019

CBS has not been fined yet for Adam Levine's wardrobe malfunction.... — Chris Daniels (@ChrisDaniels5) February 4, 2019

Un alt moment mereu aşteptat l-a reprezentat difuzarea spoturilor comerciale la fiecare întrerupere a meciului, 30 de secunde de publicitate costând nu mai puţin de 5,25 milioane dolari în timpul finalei.

