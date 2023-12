Actorul Charlie Sheen a fost atacat în locuinţa sa de o vecină. Femeia a încercat să-l sugrume

Sheen, vedetă a numeroase filme şi a sitcomului de televiziune de succes „Doi bărbaţi şi jumătate”, nu a fost grav rănit.

Femeia, Electra Schrock, în vârstă de 47 de ani, l-a atacat pe actor după ce a bătut la uşa casei sale dintr-un cartier de lux situat pe plaja din Malibu, California.

Fox News a transmis că Schrock a intrat cu forţa în casa lui Sheen după ce acesta a deschis uşa. Ea a încercat apoi să îl sugrume, rupându-i cămaşa.

„Suspecta, Electra Schrock a fost arestată pentru agresiune cu o armă mortală, care ar putea provoca vătămări corporale grave... şi spargere de locuinţe”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Los Angeles pentru Fox News.

Potrivit LA Times, adjuncţii şerifului au ajuns la casa lui Sheen din Malibu în jurul orei 13:00 miercuri, după ce au primit un apel la 911. Autorităţile nu au sugerat un posibil motiv al atacului, iar Schrock urma să fie trimisă în judecată vineri la tribunalul Van Nuys.

Atacatoarea ar fi locuit în Malibu într-un apartament de pe aceeaşi stradă cu actorul.

Charlie Sheen, în vârstă de 58 de ani, care şi-a documentat în mod deschis bătăliile cu abuzul de substanţe, a fost, de asemenea, arestat de mai multe ori, inclusiv fiind acuzat de agresarea iubitei de la acea vreme, Brittany Ashland, în 1996. Sheen nu a contestat şi a fost plasat sub o perioadă de încercare de doi ani.

În 2009, a fost arestat în Aspen, Colorado, după un incident de violenţă domestică care a implicat-o pe soţia sa de la acel moment, Brooke Mueller. El a pledat vinovat pentru agresiune contravenţională ca parte a unui acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Cândva cel mai bine plătit actor de la TV, Sheen a fost concediat din serialul de succes CBS Doi bărbaţi şi jumătate în 2011, după ce a făcut declaraţii controversate despre co-creatorul emisiunii Chuck Lorre. Sheen a pornit apoi într-un turneu la nivel naţional pe care l-a numit „My Violent Torpedo of Truth / Defeat Is Not an Option”.

Dată publicare: 23-12-2023 07:09