A murit Burt Bacharach, compozitorul care a creat hiturile ''I Say a Little Prayer'' și ''What the World Needs Now Is Love''

Un reprezentant al lui Bacharach a confirmat pentru Washington Post informația că acesta a încetat din viață în casa lui din Los Angeles, din cauze naturale. Î

În total, compozitorul a marcat 73 de hituri din Top 40 în SUA și 52 în Marea Britanie.

Născut în Kansas City, Missouri, în 1928 și crescut în New York, Bacharach s-a strecurat în cluburile de jazz pentru minori pentru a asculta interpreți precum Count Basie și Dizzy Gillespie, în timp ce se cufunda în munca unor compozitori precum Stravinsky și Ravel. A fost pregătit la școli din Montreal, New York și California și, după o perioadă în armata americană, a devenit acompaniament de pian pentru muzicieni, printre care Vic Damone, frații Ames și prima sa soție, Paula Stewart.

De asemenea, Burt Bacharach a lucrat ca aranjor și dirijor pentru Marlene Dietrich când aceasta a făcut un turneu în Europa la sfârșitul anilor '50 și începutul anilor '60, informează The Guardian.

Bacharach a devenit faimos în 1957, când l-a întâlnit pe textierul Hal David la casa pop din New York, Brill Building. Ei au marcat numărul 1 din Marea Britanie cu două dintre cele mai vechi cântece ale lor, "The Story of My Life" de Marty Robbins (Michael Holliday în versiunea de succes din Marea Britanie) și "Magic Moments de Perry Como".

Burt Bacharach și Hal David au creat un șir de melodii clasice, printre care "I Say a Little Prayer", cântat de Aretha Franklin, "What's New Pussycat?" de Tom Jones, "The Look of Love" de Dusty Springfield și "Make It Easy on Yourself" de The Walker Brothers.

"Raindrops Keep Falling on My Head", interpretată de BJ Thomas și prezentată în filmul "Butch Cassidy and the Sundance Kid", a câștigat un Grammy și un Oscar în 1969, în timp ce muzica lui Bacharach pentru film a câștigat Oscarul pentru cea mai bună muzică originală.

Burt Bacharach a avut patru neveste

În 1953, Burt Bacharach s-a însurat cu Paula Stewart. Cei doi au divorțat cinci ani mai târziu.

Apoi, Bacharach s-a recăsătorit de trei ori, cu Angie Dickinson în 1965, cu Carole Bayer Sager în 1982 și cu Jane Hansen în 1993.

Sursa: The Guardian Etichete: , , Dată publicare: 09-02-2023 18:12