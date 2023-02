Doliu în lumea fotbalului. A murit Marcos Alonso Pena, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Barcelonei

Informaţia a fost făcută publică de cotidianul Marca şi a fost confirmată de clubul catalan.

Marcos Alonso Pena este tatăl lui Marcos Alonso Mendoza, care joacă în prezent la FC Barcelona, şi fiul unui alt fost internaţional, Marcos Alonso Imaz "Marquitos".

FC Barcelona would like to express its deepest condolences for the passing of former Barça player and father of a first-team player Marcos Alonso Peña. All of our strength to Marcos Alonso and his entire family. Rest in peace. pic.twitter.com/4dn1rMvVh7