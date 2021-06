A murit actriţa Romy Walthall, cunoscută pentru rolurile din „Face/Off” şi „The House of Usher”

Actriţa Romy Walthall, cunoscută pentru rolurile din „Face/Off” şi „The House of Usher”, a murit din cauza unui infarct la vârsta de 57 de ani.

Walthall a murit pe 19 mai, la Los Angeles, a spus actorul şi regizorul Morgan Krantz, potrivit News.ro.

Născută pe 16 septembrie 1963, în Pasadena (Texas), Romy Walthall şi-a început cariera în industria divertismentului în 1980, când a câştigat un concurs de frumuseţe. A semnat apoi un contract cu Ford Models şi a lucrat o perioadă în Europa. S-a mutat în Los Angeles şi a devenit actriţă, uneori sub numele Romy Windsor.

Primul rol important l-a avut în thrillerul „Thief of Hearts” (1984), regizat de Jerry Bruckheimer. A jucat apoi în „A Bunny’s Tale” (1985), bazat pe articolul Gloriei Steinem despre condiţiile de muncă ale „iepuraşilor” Playboy.

Walthall a apărut şi în filmele horror - cult „Howling IV: The Original Nightmare” (1988) şi „The House of Usher” (1989), alături de Oliver Reed. În „Face/Off” (1997), Walthall a fost Kimberly, secretara nevrotică a personajului interpretat de John Travolta.

Citește și Lady Gaga a rămas însărcinată după ce a fost agresată sexual, dar nu vrea să spună cine este agresorul

În televiziune, ea a făcut parte din distribuţia sitcom-ului „Man of the People” (1991), cu James Garner, a serialului „Hotel Malibu” (1994), cu Jennifer Lopez, şi în „Civil Wars” şi „Murder One”.

A mai apărut în „The X-Files”, „Camp Nowhere”, „Charles in Charge”, „Quantum Leap”, „In the Heat of the Night”, „L.A. Law”, „Love Boat: The Next Wave” şi „The Nightmare Room”.

Ultimul rol al ei a fost în „0s & 1s” (2011), film în care a jucat alături de Morgan, unul dintre cei trei copii ai ei. După ce s-a retras, a fost profesor de actorie în San Fernando Valley.