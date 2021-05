Lady Gaga a rămas însărcinată după ce a fost agresată sexual, dar nu vrea să spună cine este agresorul

Cântăreaţa şi actriţa Lady Gaga a mărturisit că a suferit o cădere psihică după ce a fost agresată sexual şi a rămas însărcinată, potrivit BBC, scrie news.ro.

Artista avea 19 ani când a fost violată de un producător muzical care a ameninţat-o că îi va distruge muzica dacă nu se dezbracă.

Ea a spus că în urma agresiunii a rămas însărcinată.

După mai mulţi ani, rezultat al traumei, a explicat artista, a suferit o „criză psihotică” şi devenise paranoică.

Lady Gaga, pe numele real Stefani Germanotta, a făcut aceste dezvăluiri în primul episod al serialului documentar „The Me You Can't See”, creat de prinţul Harry şi Oprah Winfrey pentru Apple TV+, care abordează stigmatul din jurul problemelor de sănătate mintală.

Cântăreaţa a plâns în timp ce descria agresiunea la care a fost supusă.

„Aveam 19 ani şi lucram în industrie, iar un producător mi-a spus «Scoate-ţi hainele». Am refuzat şi am plecat şi mi-au spus că o să îmi ardă toată muzica. Şi nu s-au oprit”, şi-a amintit ea.

În vârstă de 35 de ani acum, Gaga a precizat că nu va face vreodată public numele agresorului său.

„Înţeleg această mişcare #MeToo, înţeleg că unii oameni se simt confortabil cu asta, însă eu nu. Nu vreau să mai am de-a face vreodată cu acea persoană”, a adăugat artista.