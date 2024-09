A apărut primul trailer pentru „The Apprentice”, filmul biografic despre Donald Trump, cu Sebastian Stan. Când va fi lansat

"The Apprentice", controversatul film biografic despre Donald Trump, care a fost prezentat în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes în luna mai, a fost prezentat într-un prim trailer, înainte de lansare în cinematografe la 11 octombrie.

"The Apprentice" descrie primii ani de viaţă ai miliardarului. Portretizat iniţial ca un parvenit uşor naiv, Donald Trump (Sebastian Stan) îşi pierde principiile pe măsură ce descoperă frânghiile puterii alături de mentorul său, avocatul Roy Cohn (Jeremy Strong), care are legături cu mafia din New York.

Pe parcursul filmului, Donald Trump adoptă maximele lui Roy Cohn şi profită de agenda sa extinsă de adrese. În cele din urmă, îi întoarce spatele avocatului care este bolnav de SIDA.

Film biografic fără compromisuri, "The Apprentice" a făcut senzaţie la Festivalul de Film de la Cannes. Echipa de campanie a lui Trump a promis că va acţiona în justiţie producătorii filmului, denunţând "defăimarea pur răuvoitoare".

Într-o scenă, Donald Trump îşi violează prima soţie, Ivana. De asemenea, el este văzut luând pastile de amfetamină şi recurgând la liposucţii şi intervenţii chirurgicale pentru a-şi ascunde căderea părului. De fapt, Ivana l-a acuzat pe Trump de viol în timpul procedurii de divorţ, înainte de a-şi retrage acuzaţiile. Ea a murit în 2022.

Pentru a se apăra de atacuri, regizorul danezo-iranian Ali Abbasi subliniază în preambulul său că multe dintre evenimentele prezentate pe ecran sunt fictive.

Scenariul pentru "The Apprentice" a fost scris de Gabriel Sherman, un jurnalist care a urmărit piaţa imobiliară din New York şi care a discutat în mod regulat cu Donald Trump la începutul anilor 2000.

