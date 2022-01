”50 and swinging”. Concert aniversar Berti Barbera, alături de Big Band-ul Radio

comunicat

Joi, 27 ianuarie 2022 (de la 19.00), Sala Radio va deveni scena unui concert aniversar de jazz: apreciatul solist vocal Berti Barbera sărbătorește 50 de ani printr-un eveniment prezentat alături de Big Band-ul Radio, dirijat de Ionel Tudor.

”50, o cifră plină, care poate defini tot felul de repere, ne punctează cicluri existențiale și ne oferă prilejul celebrării. O cifră rotundă, cum se spune, care printre altele ne dă iluzia jumătății vieții, deși am cam trecut binișor de acel moment. Oricum, e un eveniment care merită marcat prin bucurie, împărțită generos cu ceilalți.

Nu cred că există o ocazie mai bună de a sărbători vârsta de 50 de ani: cu un concert la Sala Radio, alături de Big Band. Un moment unic, marcat de un vârf al activității muzicale. Prieteni în sală, prieteni pe scenă și un concert aniversar. Sărbătoresc cântând, așa cum dintotdeauna mi-a plăcut. 50 de ani de viață, dintre care pe 30 i-am petrecut studiind fenomenul muzical din interior, trăind imensa bucurie de a fi pe scenă sau în studio.

Mai mult, acest concert îmi oferă posibilitatea de a-mi extinde repertoriul și de a-mi declara intenția de a aborda un repertoriu mai apropiat de jazz, de swing, de pulsația care reflectă cel mai clar comunicarea profundă și fluentă, fluxul comun din interiorul unui grup muzical. 50 and swingin’! E clar că nu se putea mai bine!” - spune Berti Barbera, potrivit unui comunicat.

Pe afișul serii de regăsesc piese ca ”Let the good times roll”, ”The dirty boogie”, ”Early in the morning” sau ”Late in the evening”.

Cu un spectru vocal flexibil și cu un instinct ritmic care îi oferă posibilitatea de a folosi mai multe instrumente de percuție, Berti Barbera reușește, cu multă pasiune, dezinvoltură și umor, să dea o formă originală, spectaculoasă și accesibilă oricărei piese muzicale pe care o abordează.

Berti Barbera este și un apreciat realizator și prezentator de emisiuni radio și tv.

De asemenea, el a prezentat, numeroase festivaluri de jazz și de blues. A fost coprezentator, alături de Iulian Vrabete (Holograf) al emisiunii muzicale „Taverna”, difuzată săptămânal pe TVR 1 și gazda „Nopților Albe de lângă Biserica Neagră”, emisiune muzicală în direct, din cadrul festivalului „Cerbul de Aur”.

A fost realizator și prezentator al emisiunilor „Berti Barbera vă recomandă”, „CD Man Berti Barbera” și „Jazzy Hour” la Radio România Muzical și, în aceeași ipostază, a fost apreciat în cadrul emisiunii „Blues Drop” de la Rock FM.

A semnat articole de specialitate în publicații ca Stage Pass, Musical Report, Art&Roll, Revista Radio, Sunete, Time Out, Dilema Veche etc.

Concertul va fi transmis LIVE pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical, și în streaming live pe internet, pe site-urile celor două posturi de radio.