Momente memorabile cu Miley Cyrus. Viața tumultoasă a fostei vedete Disney, în imagini | FOTO

Cântăreața s-a remarcat în lumea muzicii pentru alegerile sale îndrăznețe, pentru interpretările provocatoare dar și datorită caracterului său deschis. Evoluția sa artistică și dorința de a-și depăși limitele au făcut din ea o figură proeminentă în cultura populară, însă în acest fel Miley a reușit și să își atragă și multe critici.

„În spatele fiecărui look fabulos se află patru ore de probat, iar eu am învățat asta fiind Hannah Montana", glumește Miley Cyrus în videoclipul Life in Looks, filmat cu ocazia copertei din iunie 2023 a revistei British Vogue.

Vedeta pop s-a folosit de modă de-a lungul carierei sale ca formă de exprimare și a descoperit în adolescență cum să folosească hainele ca instrument pentru a-și contura identitatea.

Însă, înainte de a fi un superstar internațional, Miley Cyrus era doar Miley Stewart. Rolul fetei de gimnaziu care trăiește o viață dublă în serialul Hannah Montana de pe Disney Channel a făcut-o pe Cyrus, pe atunci în vârstă de 13 ani, vedetă în adevăratul sens al cuvântului.

Cântărețul și compozitorul Billy Ray Cyrus și fiica sa Miley Cyrus participă la „Elvis: The Tribute la The Pyramid Arena”, în Memphis, Tennessee (08 octombrie 1994) / Rick Diamond/Getty Images



Miley și tatăl ei, la filmările serialului Hannah Montana (2005) / Getty Images

Miley Cyrus, în vârstă de 14 ani, alături de tatăl ei, Billy Ray Cyrus / Todd Plitt/Getty Images



Miley Cyrus participă la The 2008 MTV Video Music Awards - Arrivals la Hollywood, pe 7 septembrie 2008 / Andreas Branch/Patrick McMullan via Getty Images

Miley Cyrus sosește la cea de-a 66-a ediție a Premiilor Globul de Aur, care a avut loc la Hotelul Beverly Hilton, pe 11 ianuarie 2009, în Beverly Hills, California / Frazer Harrison/Getty Images)

Miley Cyrus și Liam Hemsworth, surprinși în Toluca Lake, pe 23 ianuarie 2010, în Los Angeles, California / Jean Baptiste Lacroix/WireImage



Miley Cyrus la cea de-a 53-a ediție a Premiilor GRAMMY, care a avut loc la Staples Center pe 13 februarie 2011, în Los Angeles, California / Jason Merritt/Getty Images



Miley Cyrus și actorul Liam Hemsworth, la gala People's Choice Awards 2012 de la Nokia Theatre L.A. Live, pe 11 ianuarie 2012 în Los Angeles, California / Frazer Harrison/Getty Images for PCA



Miley Cyrus cu gazda Jimmy Fallon în timpul unui interviu realizat pe 8 octombrie 2013 / Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Miley Cyrus participă la gala MTV Video Music Awards 2013 la Barclays Center, pe 25 august 2013, în cartierul Brooklyn din New York City / Kevin Mazur/WireImage pentru MTV



Miley Cyrus participă la Gala Costume Institute pentru expoziția "PUNK: Chaos to Couture" la Metropolitan Museum of Art, pe 6 mai 2013, în New York City / Larry Busacca/Getty Images

Miley Cyrus, la MTV Video Music Awards 2014 la The Forum pe 24 august 2014 în Inglewood, California / Frazer Harrison/Getty Images

Miley Cyrus la evenimentul "China: Through The Looking Glass" Costume Institute Benefit Gala de la Metropolitan Museum of Art, pe 4 mai 2015, la New York City / Dimitrios Kambouris/Getty Images

Miley Cyrus, jurat la emisiunea „The Voice” / Trae Patton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Miley Cyrus și Liam Hemsworth participă la petrecerea Vanity Fair Oscar 2018, în Beverly Hills, California / Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images

Miley Ray Cyrus cântă live pe scena Pyramid în timpul Festivalului Glastonbury 2019 de la Worthy Farm, Pilton, în Glastonbury, Anglia / Matt Cardy/Getty Images



Miley Cyrus cântă la Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2021, difuzat pe 31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021 / Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Miley Cyrus participă la show-ul Versace FW23 la Pacific Design Center pe 09 martie 2023 în West Hollywood, California / Arturo Holmes/Getty Images

Miley Cyrus susține un concert în prima zi a Festivalului de muzică Austin City Limits în Zilker Park, pe 1 octombrie 2021, în Austin, Texas / Gary Miller/Getty Images for MC

Miley Cyrus cântă pe scenă în timpul iHeartRadio Music Festival 2019 la T-Mobile Arena, în Las Vegas, Nevada / Denise Truscello/Getty Images for iHeartMedia

Miley Cyrus cântă live pe scenă în timpul celei de-a doua zile a festivalului de muzică Lollapalooza Brazil Music Festival la Hipodromul Interlagos, pe 26 martie 2022, în Sao Paulo, Brazilia / Mauricio Santana/Getty Images

Madonna și Miley Cyrus cântă pe scenă în timpul concertului Miley Cyrus: MTV Unplugged la Sunset Gower Studios pe 28 ianuarie 2014 în Hollywood, California / Christopher Polk/Getty Images pentru MTV

Dolly Parton și Miley Cyrus cântă în timpul celei de-a 61-a ediție a Premiilor GRAMMY la Staples Center, pe 10 februarie 2019, în Los Angeles, California / Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Billy Ray Cyrus, alături de fiica sa, Miley Cyrus, în anul 2021 / Vijat Mohindra/Peacock/NBCU Photo Bank via Getty Images

Dată publicare: 23-11-2023 07:58