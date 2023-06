10 lucruri pe care nu le știai despre Angelina Jolie. Actrița își sărbătorește cea de-a 48-a aniversare | Imagini de colecție

Născută Angelina Jolie Voight pe 4 iunie 1975, în Los Angeles, California, SUA, vedeta provine dintr-o familie de actori. Tatăl ei este actorul Jon Voight, iar mama ei, Marcheline Bertrand, a fost actriță și producătoare. Fratele ei, James Haven, este de asemenea actor.

Actrița a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin în filmul "Girl, Interrupted" (1999), în care a jucat alături de Winona Ryder.

Este cunoscută pentru rolurile sale în filme de acțiune și aventură precum seria "Lara Croft: Tomb Raider" (2001, 2003) și "Salt" (2010).

Pe lângă cariera sa în cinematografie, Angelina Jolie este și regizoare. A debutat cu filmul "In the Land of Blood and Honey" (2011), iar apoi a regizat "Unbroken" (2014) și "First They Killed My Father" (2017), printre alte titluri celebre.

Jolie este un susținător al cauzelor umanitare și a devenit Ambasador de Bunăvoință al UNHCR (Agenția ONU pentru Refugiați) în 2001. A călătorit în întreaga lume pentru a atrage atenția asupra problemelor refugiaților și a contribuit la eforturile umanitare în zone de conflict.

În plus, Angelina Jolie a fost implicată activ în probleme legate de sănătate, fiind supusă unei mastectomii preventive în 2013 pentru a reduce riscul de cancer la sân, din cauza unei predispoziții genetice.

Este mama a șase copii, dintre care trei sunt biologici și trei au fost adoptați din Cambodgia, Etiopia și Vietnam.

Angelina Jolie a primit numeroase premii și distincții de-a lungul carierei sale, inclusiv Jean Hersholt Humanitarian Award în 2013 și Cecil B. DeMille Award în 2018.

Iată 10 lucruri pe care probabil nu le știai despre Angelina Jolie:

1. Angelina Jolie și-a făcut debutul pe marele ecran la doar șase ani, în filmul "Lookin' to Get Out" din 1982, jucând alături de tatăl ei, Jon Voight. Filmul, care a fost scris și regizat de Hal Ashby, spune povestea a doi bărbați care călătoresc în Las Vegas în încercarea de a câștiga suficienți bani pentru a-și achita datoriile. Interpretarea Angelinei a fost lăudată de critici și a marcat începutul unei cariere lungi și de succes la Hollywood.

2. În copilărie, Angelina Jolie era fascinată de viața de apoi și își dorea să devină antreprenor și să dețină o firmă de pompe funebre. Era atât de pasionată de visul ei încât a mers până la punctul în care a studiat îmbălsămarea - procesul de conservare a unui cadavru pentru înmormântare. Interesul Angelinei Jolie pentru viața de apoi a fost o pasiune reală. Actrița a ajuns chiar să producă și să regizeze filme care explorează acest subiect.

3. Angelina Jolie este o colecționară de cuțite și de cărți de primă ediție. Ea are o mare varietate de cuțite în colecția sa, de la cuțite de buzunar tradiționale la pumnale ceremoniale ornamentate. Colecția ei de cărți este la fel de impresionantă, cu ediții rare și valoroase ale unor opere clasice care aparțin unor autori precum Shakespeare, Dickens și Tolstoi.

4. În copilărie, Angelina Jolie era fană a punk-rock-ului, dar îi plăcea și eleganța dansului de societate. Dansa pe melodii precum The Ramones și The Clash, dar stăpânea foarte bine și valsul, tangoul și cha-cha.

5. Când era copil, Angelina Jolie nu suporta să fie îmbrățișată, conform 10-facts-about.com. În ciuda faimei și a succesului ei, Angelina preferă în continuare să păstreze distanța când vine vorba de contactul fizic.

6. În 1997, Angelina Jolie a făcut o declarație îndrăzneață atunci când s-a căsătorit cu colegul ei din 'Hackers', Jonny Lee Miller. Pentru ținuta de nuntă, ea a purtat un top alb cu numele lui Miller scris cu sângele ei, asortat cu pantaloni de piele neagră.

7. În 2001, Angelina Jolie și Billy Bob Thornton și-au luat un angajament unic unul față de celălalt - și-au semnat testamentele cu sânge.

8. În 2007, Angelina Jolie a primit titlul de „cea mai sexy persoană din istorie”, devansându-l pe partenerul ei Brad Pitt. Frumusețea, talentul și eforturile umanitare ale lui Jolie au transformat-o într-o celebritate globală, iar faptul că a fost desemnată cea mai sexy persoană din istorie a fost o dovadă a imensei sale popularități.

9. Angelina Jolie a suferit de depresie, ceea ce a determinat-o să se automutileze. În 2004, ea s-a destăinuit revistei Allure despre luptele sale cu depresia, spunând că se simțea incapabilă să formeze legături semnificative cu alte persoane. Depresia lui Angelina Jolie era atât de severă încât o făcea să se simtă izolată și singură, incapabilă să găsească alinare în compania altora.

10. Angelina Jolie este pilot licențiat. Ea zboară din 2004 și a înregistrat peste 500 de ore în aer. Ea este certificată să piloteze avioane monomotor și elicoptere și chiar a pilotat propriul avion privat. Actrița a spus că zborul îi dă un sentiment de libertate și de pace și că este unul dintre hobby-urile sale preferate.

Sursa: www.10-facts-about.com Etichete: , , , Dată publicare: 04-06-2023 07:30