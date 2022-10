Detaliile dezvăluite de un român care i-a văzut pe Elon Musk și Angelina Jolie la Bran. „Era foarte zâmbitor”

Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, s-ar fi distrat sâmbătă seară alături de prieteni cu același standard și vedete de la Hollywood, inclusiv Angelina Jolie. Fondatorii Google și Pay Pal sunt și ei pe listă, iar unii dintre ei au scris deja pe rețelele sociale despre vizita de Halloween în Transilvania.

Petrecerea misterioasă a început sâmbătă seară la o stână turistică din Poiana Brașov. Restaurantul tematic se află într-o zonă izolată, bine împrejmuită și ferită de privirile curioșilor. Invitații au fost întâmpinați cu pâine și sare, dar și cu țuică de prune.

O porțiune din drumul care duce spre restaurant este luminată, sunt făclii în stânga și în dreapta, iar de acolo se aud bătăi de tobe, dar și zgomote misterioase ca într-un film de groază. Multe dintre mașinile ajunse aici sunt întoarse din drum. Cei de la securitate le spun șoferilor că este un eveniment privat.

Chiar dacă întregul eveniment a fost ținut în secret, mai multe persoane au postat pe internet imagini din interior în care apar invitații îmbrăcați în costume medievale, inspirate din serialul Game of Thrones, cu măști sau picturi pe față.

Din scurtele lor relatări, pare o atmosferă desprinsă din filme, cu sunete și efecte speciale. Întreaga seară se desfățoară într-o lumină intimă și discretă.

În afară de Elon Musk, la petrecerea de sâmbătă ar fi ajuns și alți miliardari, printre care Peter Thiel, fondatorul PayPal, Sergey Brin, întemeietorul Google, dar și actrița Angelina Jolie. Actrița Julia Sandstrom, care a fost și DJ la petrecere, a confirmat prin postările de pe Instagram că se află în România.

A surprins imagini din elicopterul cu care a venit spre Brasov și a notat "Ținutul vampirilor. Încântată să petrec în Transilvania acest Halloween”.

Un tweet postat de Elon Musk, sâmbătă, la ora 20 și 38 de minute cu mesajul misterios "Pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt sunt unele dintre marile bucurii din viață", a întărit și mai tare scenariul potrivit căruia fondatorul Tesla si SpaceX s-ar afla la noi în țară.

Lucrul a fost confirmat, pentru Știrile PROTV, și de un român, dintr-unul dintre grupurile care s-au ocupat cu distracția invitaților. Ține să rămână anonim și spune că s-a aflat în apropierea lui Elon Musk și a Angelinei Jolie.

Participant: „Avea un costum negru, foarte, foarte, foarte frumos îmbrăcat. Era foarte zâmbitor. Li s-au servit ceaun, friptură de berbecuț, bulz. Pe Angelina Jolie chiar am văzut-o personal. Purta o rochie transparentă, spre verzui, avea o blăniță pe spate, albă”.

Oamenii din zonă au observat toată noaptea un du-te-vino de mașini, elicoptere, agenți de pază și multă, multă discreție.

Băiat: „Am aflat zvonuri că ajunge. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific zborul li și am vazut ca avionul lui personal este untrackable, adică nu poate fi urmărit de ieri. Și apoi am vazut tweet-ul acela cu pâine caldă, Sergiana direct, Poiana Brașov. Și am vazut multă lumină aici, seara nu e multă lumină aici”.

Și actrița și modelul australian Elle Macpherson este prezentă la petrecere. Și ea a postat pe Instagram imagini cu o plimbare prin Centrul Vechi al Brașovului.

Potrivit unor surse din rândul organizatorilor, pentru întreaga petrecere s-au cheltuit 2 milioane de euro. Cu puțin timp înainte de ora 23. Pentru invitați a fost aprins un spectaculos foc de tabără, apoi artiști care purtau costume de urs cu ciucuri roșii au dansat după un ritual străvechi.

A urmat un foc de artificii impresionant care a luminat întreaga vale. Spectacolul de lumini a durat cinci minute.

În tot acest timp, la câțiva zeci de metri de restaurant, numeroase mașini de lux s-au perindat pe acest drum. Fiecare șofer a fost însă interogat de agenții de la securitate ca în interior să nu pătrunde alte persoane decât strict cele invitate.

Invitații au fost cazați la cele mai luxoase hoteluri și vile din Brașov și din zona Branului. Plata s-a făcut în avans, iar cei care au făcut rezervările le-au comunicat gazdelor să nu se îngrijoreze dacă turiștii nu apar.

La un hotel din centrul Brașovului au înnoptat, printre alții, actorul american Adrian Grenier, cunoscut pentru rolul din serialul Entourage, împreună cu soția lui Jordan Roemmele și actrița Gillian Jacobs, din Walk of Shame.

În jurul prânzului, oaspeții au plecat la plimbare în oraș. Adrian și Jordan s-au oprit la o cafea, pe promenada orașului, apoi au ajuns la un restaurant cu terasă, rezervat pentru invitații lui Elon Musk. Tot aici au apărut Peter Thiel, fondatorul Paypal, și partenerul său miliardarul Matt Danzeisen. Meniul a costat între 75 și 100 de euro de persoană. Cel mai căutat preparat au fost pastele în roată de parmezan.

Laurențiu Iordache, administrator restaurant: „Am avut o pastă fără gluten, alio pepperoncini, la main course am avut un roast beef black angus Uruguay, un antricot, creveți de Argentina în sos de capere cu unt, legume la gratar. Pentru vegetarieni am avut o conopidă coaptă cu unt de cocos. În general au fost foarte mulți vegetarieni, vegani, raw vegani”.

După masă, fondatorul PayPal și partenerul său au luat centrul Brașovului la pas, pe străduțele vechi.

Reporter: Spuneți-ne despre experiența dumneavoastră în România...V-a plăcut?

Peter Thiel, fondatorul PayPal: A fost grozav!

Reporter: Diseară mergeți iar la castel?

Peter Thiel: Sunt sigur că ne vom întâlni cu toții acolo.

Reporter: Angelina și Elon sunt cu voi?

Iar Peter Thiel nu a oferit un răspuns.

Între timp, la un restarant din Bran se făceau pregătiri intense pentru cină. Organizatorii au ales localul aflat în topul Trip Advisor - este al treilea cel mai apreciat din lume la categoria "perfect picture restaurants", datorită designului său.

Sâmbătă noapte, însă, angajații montau aici draperii groase, pentru ca nimeni să nu poata zări ce se petrece înăuntru. De dimineață, un TIR din Suedia și mai multe mașini cu numere de înmatriculare străine au descărcat la intrare ingrediente și veselă. De altfel, surse din rândul organizatorilor spun că echipele de bucătari și ospatari sunt din afara țării.

Pentru duminică seară va avea lor petrecerea de la Castelul Bran. Sunt surse care confirmă că întreg castelul a fost rezervat pentru un grup de americani.

Reprezentanții castelului confirmă și ei că atât duminică, cât și în zilele următoare aici au loc evenimente private.

Alexandru Prișcu, directorul Castelului Bran: „Listele de invitați sunt ale clientului și rămân ale clientului. Nu ar fi prima dată când la evenimentele noastre au ajuns nume mari fară să știm. Așadar Angelina Jolie, Elon Musk, incredibil, nu doar pentru Castelul Bran ci și pentru România. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă unul dintre acești invitați ar arunca o simplă fotografie în social media”.

La petrecerea de la Bran a participat, printre alți români, și Ovidiu Toma, fondatorul și CEO-ul CryptoDATA, o companie românească ce a lansat în urmă cu câteva luni aplicația de comunicații criptate.

Mulți turiști s-au dus la Bran în speranța că îi vor zări, măcar pentru o clipă, pe Elon Musk și Angeline Jolie. Alții, aflați întâmplator în zonă, s-au trezit într-o aglomerație infernală. În jurul prânzului, coada de mașini se întindea pe aproape 4 km.

Reporteri: Ana Maria Barbu, Electra Ghiza, Teodora Puzdrea

Dată publicare: 30-10-2022 19:06