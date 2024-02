Zece filme de dragoste pe care să le vezi pe VOYO de Valentine's Day, sau în orice altă zi simți iubirea în jur sau în suflet

Țineți telecomanda aproape și bucurați-vă de dragoste, pe VOYO. Și nu doar de Valentine's Day, ci, dacă se poate, în fiecare zi.

Foto: IMDB

1. Declarație de dragoste (1985)

Este „Love Story”-ul României. Un film clasic de dragoste care a topit inimile românilor în anii ’80 și care își păstrează amprenta nostalgică. Declarație de dragoste este despre iubirea a doi liceeni din categorii sociale diferite care descoperă că au sentimente unul pentru celălalt. Este filmul potrivit pentru a-ți aduce aminte de anii de liceu și de primele iubiri. Cover-ul Studioului 3 după celebrul Love Story american (1970, după romanul omonim al lui Erich Segal) stă la baza seriei Liceenii.

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

2. Ana, mon amour (2017)

O poveste despre dragoste și dependență. Un el și o ea se cunosc în facultate. Lumea pare să fie împotriva lor, așa că el își asumă rolul de protector necondiționat, lucru ce pare că nu se sfârșește cu bine.

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

3. Te urăsc, te iubesc (2021)

Dragoste la birou? Lucy și Josh sunt colegi și amândoi trag pentru a fi promovați pe aceeași poziție. Este o competiție continuă între aceștia, dar oare toată tensiunea creată de ei va aprinde ceva mai mult?

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

Foto: IMDB

4. Dragul meu John (2010)

Dragoste sau datorie? Inspirat de celebrul roman al lui Nicholas Sparks, Dragul meu John este povestea unui soldat care se îndrăgostește în permisie de o studentă frumoasă. Tradus și adaptat, Dear John este sintagma de început a scrisorilor „de adio” trimise de către iubite soldaților de pe front. La distanță, dar mereu în suflet, ei continuă să-și înscrie gândurile pe hârtie. Până la urmă se întoarce să fie cu ea, dar nu trece mult timp și datoria îl cheamă înapoi la război. Ce va alege?

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

5. Nuntă în străinătate (2018)

Și-au pierdut încrederea în dragoste. Personajele interpretate de Keeanu Reeves și Winona Ryder sunt invitate la o nuntă în străinătate. Nu le plac mirii, nunta în sine, ba chiar pare că nu se plac nici ei între ei. Cu toate astea, minus cu minus fac plus, deci poate este, totuși, un final fericit?

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

Foto: IMDB

6. Zoe (2018)

Dragoste interzisă între om și android. Interzisă sau imposibilă. Personajele principale, Zoe și Cole, lucrează împreună să găsească formula perfectă pentru relațiile amoroase. Zoe nu știe că este o ființă „artificială” și începe să aibă sentimente pentru Cole. Eroare de cod sau dragoste adevărată?

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

7. Seria de filme After (2019-2021)

De la Wattpad la Hollywood. Seria de filme a început originar ca un roman de fanfiction pe platforma Wattpad inspirată de trupa One Direction și Harry Styles. După ce a căpătat atenția media, povestea a fost adaptată și ecranizată. Filmele After (2019), After we collided (2020) și After we fell (2021) sunt disponibile pe VOYO.

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

8. 10 lucruri pe care ar trebui să le facem înainte să ne despărţim (2020)

După o ceartă aprigă, Abigail decide că vrea să se despartă de Ben. Răspunsul lui? Un test. Înainte să se despartă, să realizeze 10 lucruri împreună. Cei doi încep o aventură palpitantă care ar putea să le salveze relația.

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

9. În șoaptă (2021)

O dramă cu un subiect tabu. Monotonia vieții determină două cupluri să intre într-un joc periculos: schimbul de parteneri. Filmul prezintă trăirile celor patru și cum gestionează ei sentimentele care vin după decizia care le schimbă lumea.

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

10. Imigranta (2014)

Nu este un film tradițional de Valentine's Day. Cu un aer sumbru, Imigranta ne prezintă povestea a două surori care ajung la New York în speranța de a avea o viață mai bună, dar care se dovedește a fi o provocare mai mare decât puteau duce.

Ewa (Marion Cotillard) este forțată să-și vândă trupul pentru a-și plăti datoriile. Ea îl întâlnește pe Emil (Jeremy Renner), un magician, care îi oferă afecțiune și o posibilă poartă de scăpare. Personajele principale sunt jucate de: Marion Cotillard, Joaquin Pheonix, Jeremy Renner.

PUTEȚI URMĂRI FILMUL AICI

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-02-2024 12:21