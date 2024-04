Artiștii care vor urca pe scena Electric Castle. Sean Paul și Paolo Nutini, în capul listei

Cap de afiș este legenda muzicii dancehall și reggaeton, jamaicanul Sean Paul.

Pe lângă numele mari anunțate deja, precum Massive Attack, Bring me the Horizon sau Queens of the Stone Age, pe scena ediției aniversare cu numărul 10 va ajunge și artistul scoțian rock-soul Paolo Nutini.

În cele cinci zile de festival, pe scenele din Bonțida vor urca nu mai puțin de trei sute de artiști, reprezentanţi de seamă pentru mai multe genuri muzicale - de la pop, rock şi dance până la reggae, hip-hop ori trap.

Renate Roca-Rozenberg, manager PR Electric Castle: "Sean Paul, legenda muzicii dancehall, și Paolo Nutini se alătură numelor mari anunțate deja la Electric Castle: Massive Attack, Bring me the Horizon, Queens of the Stone Age. Am pregătit o ediție exotică și eclectică, se va cânta în farsi, în portugheză, în spaniolă, în foarte multe limbi anul acesta la Electric Castle."

La Electric Castle va face spectacol şi Nina Kraviz. Iar un show de neuitat promite şi iLe. Iar frații Max și Igor Cavalera, dar și trupa Sleaford Mods vor avea grijă ca nimeni să nu stea jos.

Renate Roca-Rozenberg, manager PR Electric Castle: „Va fi o ediție cu multe schimbări, inclusiv în arhitectura festivalului, multe scene nu se vor regăsi în locul deja tradițional, încercăm să venim cu lucruri noi, scena urbană este internațională anul acesta."

Publicul va fi răsfăţat şi de nume autohtone - precum Subcarpați, Vama și Irina Rimes. Electric Castle are loc anul acesta în perioada 17-21 iulie.

