Surpriză la Electric Castle în 2024. Va ajunge pentru prima dată în România

Au fost deja anunțate primele nume care vor încinge scenele de la Bonțida, între 17 și 21 iulie 2024.

Trip - hop - unul dintre cele mai ascultate stiluri muzicale în ultimii ani, va domina, alături de rock, ediția de anul viitor a festivalului Electric Castle.

Massive Attack, trupa care a pus bazele trip hop-ului, este prima trupă anunțată de organizatori, care va cânta piese live.

Bring Me The Horizon revine la Bonțida cu un nou album, iar Queens of The Stone Age ajunge pentru prima oară în România.

Renate Roca-Rozenberg, Manager PR Electric Castle: „Avem zeci de artiști confirmați, nume foarte mari, din toate genurile muzicale. Nina Kraviz, Chase and Status în formulă live, DJ Shadow, o legendă a muzicii trip hop."

Organizatorii au pregătit și abonamente - la prețul de 119 euro până în 20 decembrie - , iar fanii pot chiar să le cumpere în rate.

Renate Roca-Rozenberg, Manager PR Electric Castle: „Un invitat surpriză, pentru prima oară la Bonțida și în România, Shaquille O'Neal, legenda NBA, va fi prezent în festival și va pune muzică sub numele de DJ Diesel."

Organizatorii pun la dispoziție și o serie de opțiuni pentru cazare: cort la 59 de euro, campare cu mașina, la 99 de euro sau cu rulota, la 249 de euro. Cazarea la căsuțe costă până în 639 de euro.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 07-12-2023 17:45