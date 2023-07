Subcarpați a făcut show în ultima seară la Electric Castle. Oamenii au avut doar cuvinte de laudă pentru festival

Chiar dacă au rămas cu mai puțină energie după cinci zile de festival, oamenii nu s-au oprit din dans nici în ultima zi. Asta datorită și trupei de muzică electronică Morcheeba.

Și cei de la Subcarpați i-au câștigat pe fani cu muzica lor inspirată din folclor.

Fete: „Am venit doar în ultima zi. Cel mai tare festival. Și crede-ne că am mai fost la mai multe”.

Cuplu: „E prima dată. Foarte mișto. E de 10”.

În ultima seară, oamenii au avut doar cuvinte de laudă pentru celelalte nopți petrecute la festival.

Băiat: „Multă energie. Multe nopți călduroase, dar un vibe mișto. Am venit cu prietenii și am stat în camping. Am venit pentru întreaga experiență”.

De distracție au avut parte și cei care au lucrat în cadrul festivalului.

Voluntară: „A fost un festival foarte drăguț. Chiar recomand voluntariatul la festivaluri, a fost super mișto. Nu mi s-a părut obositor. Am cunoscut foarte mulți oameni”.

Barman: „Au fost și obositoare si frumoase. Am cunoscut mulți oameni, artiști... se vede și scena de unde lucrez eu, drăguț. Recomand. E un job cute de vară”.

Pentru că a fost finalul festivalului, mulți au mers spre casă cu autobuzele sau trenurile puse la dispoziție de organizatori.

Însă unii au găsit soluții inedite. Chef Foa a plecat spre București cu un taxi - căruță.

Chef Foa: „Sunt un client foarte mulțumit, satisfăcut. E minunat, soarele apune.... Direct la București, hai să mergem”.

Peste 50 de mii de fani au fost prezenți luni seară la Bonțida pentru a-și lua rămas bun de la festivalul lor favorit. Doar până anul viitor...

