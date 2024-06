(P) Transformă-ți casa acum! Descoperă cele mai bune modele de parchet laminat pentru locația perfectă

El a câștigat un interes imens pe piața pardoselilor și asta se datorează unor motive evidente: atractivitate mare, prețuri rezonabile, varietate de modele, performanță superioară. Poți alege de aici parchetul laminat dorit, pentru că există o gamă variată de modele, culori și finisaje, deci vei putea analiza cu ușurință un stil care se potrivește cu designul interior al casei tale.

Parchetul laminat oferă avantaje estetice și funcționale mari, este aspectuos, ușor de întreținut, rezistent la pete și la umiditate. În prezent există multe modele de parchet laminat în e-shop-uri renumite, ce sunt create special pentru a imita aspectul și textura lemnului natural sau a pietrei. De asemenea, poți găsi parchet laminat alb lucios, parchet laminat mat, sau în alte culori, pin deschis, stejar alb, stejar gri, etc. Colecția este mare și include modele de 12 mm, 14 mm, 10 mm și 8 mm.

Datorită evoluției tehnologiei de producție din ultimii ani, parchetul laminat arată și mai bine și are caracteristici mai bune, astfel el poate oferi un aspect modern și elegant, potrivindu-se perfect în casele oamenilor, indiferent stilul acestora.

Decorul casei pare incomplet fără mobilier, iar dacă se folosește și parchet laminat, piesele de mobilier vor fi în cel mai atractiv mod evidențiate. În plus, parchetul laminat este creat pentru a rezista la zgârieturi, deteriorări, pătrunderea apei, el poate fi și o opțiune excelentă pentru zonele cu trafic intens, sau casele în care există și animale de companie.

Utilizarea acestor produse în interiorul casei, pentru a oferi un aspect nou unei încăperi, este o recomandare bună, mai ales că apare și avantajul de a contura și mai frumos designul de interior. Parchetul laminat este disponibil într-o gamă foarte variată de modele, la care poate nici nu ai visat. Aceste modele diferite pot fi găsite în magazinele online la prețuri variate, ce sunt adesea reduse substanțial și mai accesibile decât lemnul de esență tare sau decât piatra naturală.

Magazinele online au colecții interesante de modele de parchet laminat, aduse de la diferite branduri de renume internațional și care sunt potrivite pentru diverse încăperi ale casei: holuri, dormitoare, livinguri, bucătării și chiar băi. Contează foarte mult alegerea parchetului potrivit zonei unde va fi instalat, asta se face în funcție de tipul de laminat și de tratamentul său împotriva umezelii.

În cazul alegerii unui parchet laminat pentru baie, se ține cont de anumite caracteristici. În magazinele online există o gamă de produse de tip: parchet laminat standard și parchet laminat rezistent la apă. Acestea diferă, au anumite proprietăți specifice plăcilor.

Parchetul laminat rezistent la apă este astfel conceput și tratat cu aditivi speciali cu proprietăți hidrofuge, și chiar poate avea o acoperire pe bază de PVC. La acest parchet, apa nu se infiltrează timp de 24 de ore. Este bun pentru băi, pentru că are un strat impermeabil. În plus, el oferă și alte avantaje: nu are un efect de alunecare, nu este afectat de mucegai, are proprietăți antistatice și de rezistență la uzură și deteriorări mecanice.

În cazul parchetului rezistent la umiditate, acesta se șterge ușor. El poate fi utilizat și pentru băi dacă se întreține zilnic în caz de umiditate. Dacă pe suprafața sa ajunge o cantitate mai mare de apă, atunci aceasta va trebui eliminată cât mai repede posibil, chiar în acea zi. În general, acest tip de parchet este folosit pentru zonele cu expunere limitată la umiditate.

Pentru baie trebuie o pardoseală laminată care este de calitate mai ridicată și are o clasă mai mare. În prezent există mărci populare de parchet laminat impermeabile (ex. Quick Step, Kronotex), ce au produse de înaltă calitate, de încredere. Parchetul laminat Aquastop este ideal atât pentru zonele cu umezeală mare – baie sau bucătărie. Fiecare producător prezintă detalii, specificații tehnice despre aceste produse și evidențiază aspecte legate de rezistența lor la apă, la umezeală.

Parchetul laminat este ușor de instalat și fără îndoială o alegere populară pentru cei care caută o opțiune durabilă, foarte elegantă și accesibilă pentru decorarea podelelor interioare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 04-06-2024 12:23



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.