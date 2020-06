(P) Top 10 locatii cu pergole retractabile

Trebuie să recunoaştem: atunci când vorbim despre pergole de aluminiu retractabile sună neobișnuit și interesant, și puțini oameni își imaginează în mod concret ce înseamnă în realitate.

Adesea, pergolele retractabile sunt confundate cu copertine, marchize sau alte sisteme ușoare de acoperire a teraselor. Însă pergolele de calitate sunt mai atractive și mai rezistente.

Iată și tu un top de 10 locații din România cu astfel de pergole retractabile rezistente și moderne.

Top 10 locații cu cele mai frumoase pergole retractabile

România este locul ideal pentru turism, dacă nu vrei să străbați sute și mii de kilometri în afară. Iar câteva locații turistice cu terase au pregătit pentru turiștii lor surprize care să îi convingă să rămână pe terase mult mai mulțumiți.

1. Wonder Bistro&Bar (Wonderland Resort), Cluj - Pergola retractabilă cu structură independentă care a fost instalată pe această terasă are o formă arhitecturală originală care te atrage de la prima vedere. Cu o priveliște deosebită asupra Clujului de pe Dealul Feleacului, terasa de la Wonder Bistro&Bar este acum pregătită pentru cele mai mari evenimente în aer liber.

2. Restaurant Vatra Regală, Predeal - un restaurant tradiţional cu un design aparte în Predeal, care a adoptat o variantă modernă de acoperire a terasei: pergola retractabilă Spline. Are un aspect modern, prezentabil, elegant și te aduce mai aproape de natură. Modelul cu acoperișul curbat care este instalat la această locație are o rezistență mai mare la vânt, la zăpadă, și se integrează perfect cu peisajul.

3. Domeniile Jidvei, la Castel Bethlen Haller, Alba – Când te gândești la Domeniile Jidvei, te gândești al stil și bun gust, la tradiție și continuitate, dar și la tehnologie și perseverență – deoarece astfel au avansat ei până în ziua de astăzi. Și la Castelul Bethlen Haller au reușit să aducă, cu ajutorul Sun

Leader, tehnologia și modernismul mai aproape de istorie, prin pergola retractabilă Vault.

4. Restaurant Bonanza, Cluj - Pergola Flat cu acoperiş retractabil drept cu înclinație, de culori similare cu aspectul Pensiunii, te poartă toată ziua pe terasă. Este plăcut când poți lua masa în aer liber, nu-i așa?

5. Restaurant Dabo Doner Sibiu – O seară la Fast-Food este mai călduroasă acum, pe terasa de pe Victoriei. Iar Fast-Food-ul lor este și mai sănătos. Terasa acoperită cu pergolă și închisă cu închideri din sticlă glisantă îți asigură tot ce ai nevoie pentru o întâlnire cu amicii.

6. Hotel Balada Suceava – Un hotel elegant, cu o pergolă prezentabilă. Situat chiar în centrul orașului, te atrage și te ține pe terasă ore în șir.

7. Complex turistic Măgura Buzău – Locația cu cel mai mare complex de pergole retractabile din România, cu mâncare bună și situare chiar în mijlocul naturii.

8. Casa Mignon, Oradea – Terasă cu acoperiș retractabil si închidere din sticlă tip Sliding, perfect adaptabilă oricărui tip de vreme, atât ca spațiu deschis cât și ca spațiu închis

9. Restaurant Rustic, Turnu Magurele (La Nicu FSN) – Așa cum și oamenii se mai schimbă, și terasele își schimbă înfățișarea. Așa s-a întâmplat și la Restaurantul Rustic, unde terasa are acum un look nou, luminos și sigur.

10. Hotel Primavera, Caracal – O oază de relaxare, acolo unde te aștepți mai puțin. Dacă participi la un eveniment acolo, vei avea un cadru fotografic excelent lângă piscină, sub o pergolă retractabilă, cu un decor elegant în spate.

Prin urmare, ai o mulțime de opțiuni pentru un week-end de relaxare, trebuie doar să alegi.