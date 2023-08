(P) Sărbătoarea e în toi la Brico Depot: 20 de ani de inspirație și oferte incitante

Brico Depot deschide porțile evenimentului său aniversar cu o serie de oferte, care te vor surprinde plăcut și care te vor inspira să îți transformi locuința într-un spațiu de poveste.

Din 17 august, toți pasionații de bricolaj, construcții sau simpla îmbunătățire a casei sunt invitați să pășească în magazinele Brico sau să exploreze bogăția de opțiuni oferite de platforma online bricodepot.ro. Cu o selecție vastă de produse, de la cele necesare pentru amenajări interioare, până la cele potrivite pentru proiecte mărețe de construcții, Brico Depot este partenerul de încredere al oricărei idei creative.

Povestea Brico Depot începe acum 20 de ani, când a fost deschis primul magazin specializat cu produse pentru amenajarea locuinței. De atunci și până acum, clienții Brico și-au găsit inspirația pentru proiectele lor în cele 33 de magazine fizice și în magazinul online bricodepot.ro.

Cornelia Gheorghe, director comercial Brico Depot România: „Suntem mândri să fim printre puținele companii din România cu o vechime de peste 20 de ani și peste 2.500 de angajați. În tot acest timp ne-am ajutat clienții la construcția locuințelor și înfrumusețarea lor, iar de aniversarea noastră ne-am dorit să construim ceva mai special – un tort imens, de cinci etaje, ornat exclusiv cu produse Brico. E o dovada că știm să construim orice și că Brico e un reper în segmentul Do It Yourself din România”.

Cu o înălțime de aproape opt metri, tortul Brico este un spectacol architectural plin de culoare și reprezintă elementul principal în noua campanie aniversară prin care Brico oferă clienților săi o TONĂ de oferte. În perioada 17 august – 8 noiembrie, mii de produse din toate gamele vor avea prețuri aniversare, iar multe alte suprize și concursuri sunt pregătite în magazinele Brico și pe bricodepot.ro.



Dată publicare: 25-08-2023 19:00



