(P) Portalul Investitorilor din România se lansează odată cu promovarea Bursei la statutul de Piață Emergentă

Data de 21 septembrie 2020 este deosebit de importantă pentru Piața de Capital din România, fiind marcată de trecerea la statutul de Piață Emergentă.

Fapt ce va da posibilitatea fondurilor de investiții externe să cumpere acțiuni ale companiilor românești, efectele urmând a se simți și în economia reală.

În plus, este o dată deosebit de importantă și pentru investitorii din România întrucât trecerea la statutul de Piața Emergentă coincide cu lansarea Portalului investitorilor din România – www.investclub.ro

Investclub.ro este un portal dedicat acelor persoane care doresc să investească și să se dezvolte în domeniul financiar dar și să facă investiții in piata de capital, oferind date în timp real, acces la comunitatea de investitori dar și toate uneltele necesare oricărui investitor.

Scopul Invest Club a fost încă de la bun început acela de a aduce împreună persoanele care doresc să afle cum își pot gestiona banii prin cele mai eficiente modalități, astfel încât să poată obține rezultatele dorite, precum și scopul de a ajuta societatea prin educație financiară transparentă și de calitate.

"Noi, la Invest Club, o dată cu trecerea anilor de la înființare, ajungând cel mai mare club de investitori din România, am fost nevoiți să găsim o modalitate de a aduce toți investitorii într-un loc unde să poată comunica între ei, să se informeze, să facă schimb de experiențe și foarte important, să simtă apartenența la un grup solid de investitori în jurul cărora să simtă ca se pot dezvolta.

Ei bine, proiectul Portalul Investitorilor din România, pentru care am început discuții și brainstorming încă din vara anului trecut, a venit exact pentru a satisface aceste nevoi fundamentale atât pentru investitorii la început de drum ce își doresc să între în siguranța în acest domeniu, cat și pentru cei avansați care sunt în căutare de noi oportunități de investiții, mai ales datorită faptului ca networking-ul și informația rapidă este extrem de importantă în acest domeniu.

Așadar, promitem că vom dezvolta continuu acest proiect și vă propunem să ramaneti aproape fiindcă vă pregătim noi surprize la care muncim cu drag și spor ." a declarat Paul Maior, Președinte Invest Club.

Domeniul investițiilor este unul foarte complex și implică foarte mulți factori care trebuie luați în calcul în momentul în care este realizata orice investiție. În special dacă ești la început de drum în domeniul investițiilor său te numeri printre acei investitori experimentați, cunoașterea în detaliu a domeniului este foarte importantă.

Atunci cand un investitor dispune de cunoștințele necesare, va avea oportunitatea de a investi într-un mod inteligent. O bună educație financiara poate face diferența într-o astfel de situație și va ajuta investitorul să ia acea decizie care-i va aduce numai beneficii.

”Educația financiară este una dintre cele mai importante «materii» pe care oamenii trebuie să le învețe, pentru că a fi educat financiar înseamnă să știi să-ți plătești facturile, cum să împrumuți și cum să economisești banii într-un mod responsabil, dar și cum și mai ales de ce să investești.

Fiecare trebuie să ia inițiativa de a se autoeduca și de a-și crește cunoștințele pentru a lua decizii bune în ceea ce privește banii săi. Pentru aceasta este nevoie de acces la informație și cel mai important, trebuie să știi cum să interpretezi acea informație.

Cluburile de investitori sunt un loc ideal pentru investitorii începători, pentru că pot afla informații de la cei cu mai multă experiență, pot face schimb de idei și astfel, pot vedea din mai multe unghiuri o decizie de investiții.

Îi felicităm pe prietenii noștri de la Invest Club pentru această inițiativă și mai ales, pentru statornicie, având în vedere că în cei cinci ani de viață a clubului, numărul de membri a crescut constant, ceea ce este o dovadă că ei fac o muncă bună”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB (BURSA DE VALORI BUCURESTI SA).

Invest Club, ce are o vastă și lungă experiență în domeniul investițiilor, a luat naștere la noi în țară ca și ONG în 19 aprilie 2015, moment din care a creat și condus comunități importante de investitori din orașe importante ale țării precum Cluj-Napoca, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara, în scopul de a ajuta investitorii printr-o educație financiară de calitate, realizând numeroase evenimente educaționale și de networking între investitori.

Împreuna cu partenerii, au fost demarate o mulțime de proiecte de mare anvergura, proiecte care au avut ca scop creșterea comunității de investitori de la noi din tara, precum și impactul pe care aceasta comunitatea îl are asupra dezvoltării societății civile.

Invest Club a devenit ulterior unul dintre cei mai importanți ambasadori ai Pieței de Capital din România iar acest lucru a fost posibil cu sprijinul Bursei de Valori București. Invest Club este despre oameni și despre ce pot face aceștia atunci cand beneficiază de o educație financiara corespunzatoare, cu toate informațiile cu privire la domeniul de investiții.

Acest portal al investitorilor din România oferă informații financiare, opinii/analize, grafice în timp real, modele portofolii, quiz-uri și conținut video în care sunt cuprinse și explicate o mulțime de repere importante ale domeniului.

"Fiind o companie al cărui slogan timp de 19 ani este „WE BRING YOU THE FUTURE!”, suntem determinați de misiunea de a aduce tehnologia de vârf în cadrul organizațiilor românești care seteaza trenduri în industrie prin recunoașterea nevoii de digitalizare precum și beneficiile aferente. În vederea dezvoltării Portalului Investitorilor din România, ne-am intâlnit de-a lungul celor 2 luni de consultări și 5 luni de dezvoltare cu multe limitări, în special limitări de natură tehnică în comunicarea automată cu serverele providerilor de conținut, cum ar fi BVB și AAF, însă cu multă bunăvoință și colaborare din partea lor, disponibilitatea de a modifica API-urile, precum și priceperea echipei de R&D din cadrul Holisun, am putut trece peste toate problemele și să răspundem exigentelor Invest Club în vederea dezvoltării unei platforme investiționale de o complexitate nemaiîntâlnită în România. Acesta este doar primul pas în parteneriatul Holisun cu Invest Club, care își dorește dezvoltarea continua al Portalului Investitorilor din România, pentru a fi întotdeauna la înălțimea cerințelor comunității autohtone de investitori.” a declarat Prof. Univ. Dr. Ing. Oliviu Matei - Fondator Holisun.

Despre Invest Club

Invest Club este cel mai mare club de investitori din România, având peste 10.000 de membri in toata tara si 5 filiale in Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara, Zalău și Suceava. Asociația își propune să devină cel mai important promotor al educației financiare și al investițiilor din România. Prin intermediul întâlnirilor periodice, evenimentelor educaționale și a resurselor online, Invest Club creează o comunitate în care orice persoană interesată de îmbunătățirea situației sale financiare poate să învețe cum să-și gestioneze finanțele într-un mod eficient.