(P)Nișa pieselor auto la mâna a doua, cumpărate online, o tendință în creștere în rândul proprietarilor de mașini second hand

Românul știe să se descurce.

Când asumat își achiziționează o mașină la mâna a doua este conștient că o investiție mai mică la început îl va costa mai mult pe parcurs, din punct de vedere al întreținerii. Să nu uităm însă că și piața comercianților de piese auto s-a mai diversificat în ultima vreme, astfel încât există la ora actuală o varietate de opțiuni pentru orice componentă auto. Chiar și în varianta second hand.



Lucrurile nu mai sunt ca în anii trecuți când mergeai cu mașina în service și pe loc îți erau propuse reparații și piese. Acum cei interesați de piese auto își pot procura pe cont propriu tot ansamblul de piese auto. Și ajung să facă asta și din centrele de dezmembrari auto Craiova spre exemplu. Opțiunea online a revoluționat se pare și acest sector.



Piesele cumpărate online, cu aceleași avantaje de client ca și în magazine



În anii trecuți exista un oarecare scepticism cu privire la o astfel de abordare, însă acum lucrurile stau altfel. Centrele de profil, cum este spre exemplu, Wolcar pun la dispoziție condiții avantajoase pentru cei interesați de astfel de achiziții. Spre exemplu, piesele dorite sunt imediat livrate, din stoc, sunt verificate și vin la pachet cu garanția de 3 luni. Livrarea este rapidă, oriunde în țară.



Practic toate avantajele magazinelor online sunt oferite și clienților acestor centre. Pentru cei care fizic pot ajunge la sediul în cauză, în același loc regăsesc și un service autorizat, ce oferă servicii variate. Altfel spus, în același loc își pot cumpăra piesele și le pot înlocui pe cele uzate.



Online este oricum mai simplu. Clientul primește coletul acasă cu piesa comandată, fără prea mult efort.



Ce cumpără proprietarii de mașini second hand din centrele de dezmembrări?



Este un lucru bine cunoscut faptul că în ceea ce privește consumabilele nu se pune problema de a accepta ideea de piese second hand. Însă unele piese auto sunt mai avantajoase în centrele de dezmembrări, iar aspectual nu își arată uzura. Vorbim despre elemente de caroserie, interior, despre elemente de motor, transmisie, climatizare sau unele electrice.



Ce-i drept nu există un stoc la fel de mare pentru fiecare dintre acestea. Totuși sunt mai ușor de găsit ca în alte vremuri. Compatibilitatea este de 100% întrucât astfel de piese vor fi alese strict în funcție de tipul de mașină, ținând cont de toate detaliile.



Câștigul este așadar legat de timp, de bani, de energie în a căuta anumite piese. Mai cu seama că există și suficiente centre de dezmembrări în țară, că acestea sunt și ele prezente online cu oferte variate, există așadar o explicație clară despre faptul că mulți din deținătorii de mașini second hand preferă această cale.



Cum alegeți eshop-ul pieselor auto



Oamenii caută și triază în general în funcție de oferta de preț și de condițiile de cumpărare. Preferați o variantă în care peisele sunt diversificate, este posibil returul sau poate schimbul de produs. Una din opțiuni poate fi vw-dezmembrări.ro.