(P) Life-style de pandemie - cum să petreci acasă sărbătorile la fel de bine ca în vacanță

Traim vremuri complicate, dar trebuie sa ne bucuram de viata in continuare. Pandemia ne-a schimbat modul de viata, generand multe situatii de „stat acasa”.

Scoala este online, cei mai multi lucram de acasa prinsi intre laptopuri si sedinte pe zoom, la restaurante nu se poate iesi, comandam online, etc. Unii dintre noi rup Netflixul mentinand un ochi si pe stocurile de hartie igienica din magazine, sa nu apara din nou „deficit” ????.



Mai in gluma, mai in serios, tehnologia ne-a coplesit fiecare aspect al vietii si avem nevoie de „deconectare” mai mult ca oricand. Deconectandu-ne de la agitatia digitala cotidiana, putem folosi acest timp pentru relaxare, ingrijire personala si contemplarea naturii din jurul nostru. Si ce mod mai bun pentru a face aceste lucruri daca nu prin a petrece timp de calitate afara, langa foc, cu cei dragi?



Multi proprietari de case au folosit timpul din aceasta perioada de izolare pentru a-si (re)amenaja casa si gradina. A fost si este o idee excelenta sa iti amenajezi propriul colt de paradis, care sa aiba in centrul sau o vatra de foc. Deoarece aceasta devine punctul principal de atractie pentru a petrece cat mai mult timp in aer liber, deconectat de la stres, intr-o atmosfera calda si confortabila.



Acum, in prag de sarbatori, cu atat mai mult zona de fire-pit din gradina ta te va rasplati, caci poti recreea o atmosfera de vacanta pentru familie sau cei cativa prieteni ce iti pot fi alaturi in aceste conditii de distantare fizica.



Multi dintre noi simt lipsa vacantelor, petrecerilor cu decorurile si efervescenta specifice sarbatorilor de iarna. Asa ca, de ce sa nu petrecem acasa in stil mare? De ce sa nu facem din aceste sarbatori unele memorabile? Poate cu cele mai frumoase amintiri, mai aproape de sufletul fiecaruia, daca petrecem autentic cu cei dragi, gatind bunataturi in tihna, la foc de lemne, intr-o atmosfera deosebita, chiar in gradina proprie?



Daca iti amenajezi spatiul exterior cu o sursa de caldura (un fire pit), ghirlande luminoase si cateva fotolii de gradina (poate chiar baloti de paie sau chituci de lemn) si neaparat vin pentru fiert, ai deja un colt de poveste. Un loc de camping chic, ce aminteste de copilarie sau de vacantele montane.



Vatra de foc (focar, fire pit sau semineu exterior) este un element ce intregeste orice casa ce are o terasa sau gradina. Caci langa foc se aduna oamenii instinctiv, se deapana amintiri, se leaga prietenii sau se petrece pana dimineata. Astfel, spatiul in care vatra de foc este pozitionata capata utilitate si “sare si piper”, devenind locul din gradina unde se strange familia sau gasca de prieteni. „Rolul focului nu este doar să ne încălzească”, spune Scott Shrader, designer peisagist. „Rolul focului este să ne scoată din casă și să ne facă să petrecem cât mai mult timp afară.”



Cele mai multe modele de vatra de foc sunt portabile, deci usor sa le pozitionezi oriunde. Si pot fi accesorizate și cu grătar, trepied sau ceaun, încât poti transforma rapid vatra de foc de la “modul relaxare” la “modul gătit în aer liber”.



