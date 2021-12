(P) Istoria neștiută a îndrăgitului joc de Video Poker își are originile în anul 1979

Video pokerul este unul dintre cele mai populare jocuri din cazinourile terestre, dar și din cele online, chiar dacă pe Internet îi fac „concurență” mii de sloturi, unele dintre ele având o grafică desăvârșită.

Principalul avantaj al pokerului video în fața păcănelelor este că jucătorul are un cuvânt de spus în privința rezultatului rundei, prin alegerea cărților pe care vrea să le păstreze. Folosindu-se de raționament, deducție și cunoștințe de probabilități matematice, el își dă seama ce parte din prima mână i-ar asigura cele mai mari șanse de câștig, iar la restul renunță. Desigur, el poate să păstreze toate cărțile sau să le schimbe pe toate. Din acest punct de vedere, este în control. În schimb, la sloturi, poate controla doar miza fiecărei rotiri și, în unele cazuri, poate alege numărul liniilor de plată.

Un alt avantaj este reprezentat de Payout (rata de returnare sub formă de câștiguri a mizelor jucate). Sloturile online au o rată de câștig medie de 95%. Unele platforme conțin o secțiune specială cu păcănele care au Payout de 98%, dar în cadrul unor oferte promoționale. În schimb, video pokerul este jocul în care avantajul casei este cel mai mic. De exemplu, la Jacks or Better, rata de câștig este de 99,54%. Pe lângă video poker clasic, există multe alte variante ale acestui joc, care este, în fapt, combinație ideală între poker și sloturi.

Mai întâi au fost aparatele mecanice

Dar cine a inventat pokerul video? Înainte de a face această „dezvăluire”, este necesar să prezentăm o scurtă istorie a jocurilor de noroc mecanice/electronice.

În 1891, Sittman and Pitt Company din New York a prezentat un aparat de poker cu cinci tamburi. Pe fiecare tambur erau imprimate pictogramele a 10 cărți de joc. După ce introducea o monedă în aparat, jucătorul trăgea de un mâner, iar rolele se puneau în mișcare. Când se opreau, afișa fiecare câte o carte, iar jucătorul primea bani dacă nimerea o mână câștigătoare, potrivit unui tabel de plată.

În 1894, Charles Fey, un mecanic care deținea un service auto în San Francisco, a inventat primul aparat de sloturi (Liberty Bell), în ideea de a le oferi o ocupație clienților care așteptau să le fie reparate mașinile. Același Fey a inventat, în 1894, „Card Bell", o mașină de poker ce plătea până la 20 de monezi pentru o chintă roială, iar în 1901 a creat Silk Draw, un aparat de poker care oferea, în premieră, posibilitatea de a reține cărți. Jucătorul putea să reînvârtă tamburii, în încercarea de a obține o combinație câștigătoare. A fost prima mașină de poker cu cinci cărți în mână.

Primul aparat de video poker a fost lansat în 1970. S-a numit „Poker-Matic” și a fost produs de Dale Electronics, fiind cumpărat de toate cazinourilor din Las Vegas. Pokerul video așa cum îl știm a fost inventat de William Redd, în 1979. Mr. Redd avea doua joburi, unul ca distribuitor la aparate de jocuri de arcade în timpul zilei și unul ca supraveghetor de cazinou, noaptea. El a combinat cunoștințele și informațiile acumulate din cele două ocupații și a fondat compania Sircoma, primul producător la scară mare de jocuri electronice de poker cu 5 cărți. Cărțile erau afișate pe un ecran mic.

Cazinourile au îmbrățișat imediat inovația care îi scăpa de cheltuielile cu salariile crupierilor și cu mobilierul dedicat jocului de poker. În anul 1981, Sircoma și-a schimbat numele în International Game Technology (IGT) și a trecut la un nou nivel, devenind unul dintre cei mai mari producători de jocuri de cazinou și echipamente din lume.

Există mai multe explicații pentru faptul că unii jucători preferă video pokerul în detrimentul pokerului tradițional. De exemplu, mulți oameni sunt intimidați de adversarii reali de la masa de poker. În plus, aparatele de poker video au atras și o parte dintre pasionații de sloturi, care apreciază că își pot face norocul cu mâna lor, măcar într-o anumită măsură. În ciuda graficii „clasice”, acest joc pare să nu se demodeze niciodată.

