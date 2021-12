(P) În timp ce instalați un solar veți crea un mediu propice creșterii plantelor

În ultimii ani, țara noastră, la fel ca multe alte țări, se confruntă cu inevitabilele schimbări climatice care au loc la nivel global.

Nu putem împiedica aceste schimbări, se știe că ele au loc dintotdeauna, doar că în prezent ele se mișcă mult mai repede din cauza factorilor poluați care o agravează. Și pentru că și agricultura are de suferit în astfel de momente, am fost nevoiți să recurgem la soluții care să nu compromită total această activitate în țara noastră, chiar dacă importul este semnificativ mai mare la noi. Importăm majoritatea produselor, dar producătorii autohtoni nu se lasă descurajați de sistem și fac tot ce este posibil pentru a oferi o alternativă la alimentele fără gust și miros din magazine. Din fericire, mulți dintre producătorii autohtoni se bucură de o listă proprie de clienți fideli, care cumpără în mod regulat legume de la ei.

De ce este important să protejăm conceptul de agricultură și la noi în țară? Deoarece avem parte de multe avantaje, pe care alte țări chiar nu le au. Un avantaj mare îl reprezintă clima, care ne permite să cultivăm o varietate mare de legume și fructe pe aproape orice zona, de la câmpie până la munte. Solul este destul de bogat în nutrienți, chiar dacă schimbările climatice și-au pus deja amprenta asupra zonelor intens lucrate. Soluțiile găsite și folosite la scară largă o prezintă construcțiile de sere și solarii, care au devenit ajutorul real pentru antreprenorii care din această activitate își câștigă traiul zilnic. Agricultura nu este ușoară și necesită timp și dedicație, pentru că legumele vor avea constant nevoie de supraveghere pe parcursul creșterii și dezvoltării lor, până în momentul în care roadele sunt gata de recoltare.

Aspectul legumelor din import, care nu au gust, nu prezintă nici miros și de cele mai multe ori sunt tratate chimic cu foarte multe substanțe periculoase pentru organism, i-au determinat inclusiv pe oamenii care locuiesc la oraș la casă să își crească, în măsura în care pot, propriile fructe și legume. De ce prezintă această activitate un avantaj? În primul rând, in timp ce instalati un solar veti crea un mediu propice cresterii plantelor. Puteți să creșteți plantele chiar și la ghivece, dar faptul că sunt protejate le ajută să crească și să se dezvolte în voie. Un mic solar, construit lângă propria locuință, prezintă atât de multe avantaje, încât omul modern a început să adopte această idee din ce în ce mai des și deja putem spune că majoritatea s-au autoeducat să schimbe ceva radical în viața lor, iar acest lucru îl reprezintă obținerea de hrana sănătoasă, crescută pe cont propriu.

Mai mult decât atât, în anul 2021, acest fenomen a devenit și mai popular, acest lucru datorându-se pandemiei de Coronavirus care a adus lockdown dupa lockdown și accesul în magazine a devenit un mare semn de întrebare. Oamenii și-au dorit, practic, să fie mai independenți de magazine și acest lucru a dus la o creștere în popularitate a serelor și solariilor construite în propria grădină. Spațiul nu reprezintă o problemă, indiferent de cât teren sau spațiu dispui, legumele pot fi crescute și la ghivece și inclusiv oamenii care locuiesc la bloc au îndrăznit să își transforme balconul într-o mini seră (acest concept este deja foarte popular în alte țări și începe să prindă contur și la noi). Și nici nu trebuie să fii expert în domeniu ca să poți să cultivi legume, deoarece acum există multe cărți de specialitate pentru începători, ce oferă informații scurte și la obiect, pe înțelesul tuturor.

Dacă nu ți se îndemână, cere ajutorul unor constructori meseriași care să îți ridice sera sau solarul în grădină. Asigură-te că apelezi la oameni cu experiență, dacă dorești ca această construcție să reziste la intemperiile naturii. O dată ce este gata, cere instalarea unui sistem de irigații, pentru că apa este indispensabilă plantelor. Poți să cultivi ce legume dorești, dar optează pentru culturile prin rotație, pentru a nu seca solul de elementele nutritive care există în el. De exemplu, poți începe cu roșii și castraveți, după ce ai recoltat prima cultură să treci la vinete și cartofi și tot așa. Chiar dacă ești novice în acest domeniu, cele mai multe lucruri le vei învăța oricum pe parcurs, prin practică și nu doar din teorie. Așadar, interacțiunea zilnică cu recoltele te va ajuta să înțelegi mai bine cum merg lucrurile, iar acest lucru își va aduce o imensă satisfacție sufletească, că ai fost capabil/ă să îți cultivi propriile legume.

Trăim vremuri foarte incerte, motiv pentru care merită să exploatezi resursele de care dispui la maxim. Așadar, dacă ai puțină voință, nu ezita să îți procuri hrana pe cont propriu, pentru a depinde cât mai puțin de magazine. De asemenea, orientează-te către joburi care pot fi efectuate de acasă și nu ezita să găsești un hobby sau un alt job care să îți asigure o sursă de venit în plus, pentru că anul 2021 încă se află sub pandemie și nu se știe exact când anume ne vom putea relua viețile la normal. Oricine poate începe ceva nou, oricine o poate lua de la zero, chiar dacă acest lucru înseamnă să te reprofilezi, să cauți alte oportunități sau să descoperi hobby-uri care să te ajute să te dezvolți personal, spiritual, financiar sau în orice altă ramură consideri că merită să fie îmbunătățită, pentru că niciodată nu este prea târziu să o iei de la capăt, indiferent de obstacolele pe care viața ți le pune în cale.