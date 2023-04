(P) HZone.Ro este alegerea perfectă pentru a cumpăra domeniu .ro și găzduire web, servicii web pofesionale

Aceștia se vor întâlni frecvent în industria de hosting, astfel încât este important să le cunoști semnificațiile. Ambele servicii sunt complementare și reprezintă o necesitate pentru a te lansa în mediul online. Mai jos vei afla tot ce trebuie să știi despre asta!

Ce este un domeniu web ?

Un nume de domeniu face referință la adresa URL pe care o persoană o tastează în browser. Deși la început întregul internet a fost format din IP-uri, exista problema de a nu se reține combinațiile de caractere numerice. Din același motiv, s-a trecut mai târziu pe utilizarea directă a cuvintelor.

Un domeniu îl obții atunci când îl înregistrezi la Hzone.ro sau la alt furnizor, fiind un serviciu pentru care vei plăti o taxă anuală. Există inclusiv companii de unde poți cumpăra denumiri unice care să-ți construiască brandul, în cazul în care acestea nu sunt disponibile. Pentru a găsi soluția potrivită, gândește-te la o expresie simplă și care să fie memorabilă. Dacă ai nevoie de ajutor, poți utiliza un generator de nume sau un dicționar. În acest mod, vei reuși să găsești alternative de calitate.

Ce înseamnă domeniu .ro ?

Fiecare domeniu are o anumită semnificație. Spre exemplu, o denumire de tipul .restaurant sau .art face referire la aceleași industrii. Cele mai utilizate denumiri sunt însă cele .com și cele care au legătură cu o anumită țară, cum ar fi .uk(Regatul Unit), .us(Statele Unite), .de(Germania), etc.

În România, domeniul oficial este cel .ro și astfel de site-uri se pot înregistra prin intermediul celor de la RoTLD. Companiile de găzduire web cum ar fi HZone.ro pun la dispoziție același serviciu pentru că sunt parteneri autorizați și te ajută să obții un preț mai bun. Cumpara domeniu .ro vei reuși să ajungi la publicul din România, precum și să transmiți profesionalism. În plus, ai ca avantaj faptul că poți schimba oricând tema site-ului și vei extinde ulterior gama de produse/servicii.

Cum alegi un nume de domeniu bun ?

Prima condiție este aceea de a opta pentru o denumire scurtă, care să nu fie greu de scris. Aproape toate numele formate dintr-un singur cuvânt au fost preluate deja de alții sau sunt valabile la prețuri uriașe, dar asta nu înseamnă că nu mai ai alte alternative. În mod contrar, o lungime între 6 și 14 caractere ar putea fi ideală.

Alte lucruri pe care să le eviți în denumire:

● Cratima: Este un simbol pe care multe persoane uită să-l folosească, ceea ce va duce la mai puțini vizitatori care revin pe website.

● Numerele: Numerele pot crea confuzie, deoarece competitorii dețîn uneori un domeniu asemănător. În plus, nu este o idee bună să utilizezi ‘’2’’ pentru a înlocui termenul ‘’to’’(către).

● Literele duble: O literă dublă nu arată bine din punct de vedere estetic, iar mintea umană se poate să n-o rețină.

Cuvintele cheie nu sunt nici acestea atât de relevante precum în trecut, deoarece acum se pune mai mult accent pe conținut și elementele ce țîn de optimizare. Așadar, este recomandat să ai o denumire originală și care să facă referire la nișă sau la specificul activității tale.

Dacă ai utilizat deja o grămadă de denumiri și niciuna nu este disponibilă, asta nu înseamnă că trebuie să renunți. Folosește un nume nou, care să te ajute să te remarci. Există deja companii precum Facebook, care au făcut exact același lucru. Respectând aceste sfaturi, vei obține rezultate mai bune decât te aștepți.

Ce înseamnă găzduire web ?

Serviciile de găzduire web sunt cele care îți permit să ai site-ul activ 24/7. Atunci când alegi un provider precum Hzone, ceea ce faci este să închiriezi resursele unui computer. În felul acesta, sunt stocate datele și ai parte de anumite avantaje. Spre exemplu, poți beneficia de un panou de control. Același serviciu te ajută să-ți administrezi fișierele fără cunoștințe tehnice.

Un alt avantaj este adresa de email personalizată. Dacă îți dorești să lansezi un magazin sau un site în care-ți prezinți serviciile companiei, mai mult ca sigur nu vrei să utilizezi adresa ta de gmail. În schimb, o denumire de tipul [email protected] îți va permite să le câștigi încrederea celorlalți mai ușor.

În final, este important să vezi cât de bine se prezintă viteza de încărcare. Un website care se încarcă lent va face vizitatorii să părăsească paginile rapid și va aduce probleme în ceea ce privește rata de conversie. În situația în care acesta este rapid, lucrurile stau diferit. O viteză bună transmite faptul că deții un brand de încredere și oricine poate apela la tine.

De câte feluri sunt serviciile de găzduire web?

Cea mai comună soluție oferită de provideri este serviciul de găzduire shared. Acesta poate fi recunoscut datorită prețului redus, precum și al numărului de resurse limitate. Avantajul principal al celor care aleg aceeași opțiune sunt reducerile de cost pe termen lung. Un plan de shared hosting este probabil cea mai eficientă alternativă pentru a economisi bugetul cu un website de dimensiuni mici.

Cei care își permit să facă o investiție mai mare, pot alege un plan de găzduire VPS. Spre deosebire de prima situație, aici ai parte de resurse îmbunătățite și de un mod de operare care asigură randament. Aceleași planuri sunt recomandate pentru proprietari de magazine online sau pentru cei care își permit să facă o investiție inițială ridicată pentru a-și crește afacerea.

Ce înseamnă server dedicat?

Serverele dedicate sunt recomandate firmelor care au devenit deja un brand pe piață, datorită puterii de procesare și avantajelor incluse în astfel de planuri. Cu alte cuvinte, nu ai nevoie de un astfel de pachet în momentul în care abia te lansezi. Pe de altă parte, ar putea fi o soluție bună atunci când ai ajuns la un nivel ridicat în ceea ce privește traficul și vânzările.

Cum alegi furnizorul de hosting potrivit?

În primul rând, verifică dacă există un anumit procent pentru uptime și care este acesta. O companie care garantează un nivel de 99,99% activitate înseamnă o experiență de navigare bună pentru viitorii vizitatori, precum și funcționarea serverului la orice oră.

În al doilea rând, trebuie să vezi care sunt serviciile de securitate incluse. Orice afacere prezentă în mediul online este expusă la riscuri în mod constant, fiind nevoie de protecție.

Pentru a preveni virusurile și atacurile cibernetice în viitor, asigură-te că beneficiezi de un firewall puternic. Acesta va împiedica atacurile DDoS, precum și încercările suspecte de conectare.

Un alt serviciu important este cel de back-up automat. Oricât de mult ți-ar plăcea ideea că nu vei pierde niciodată datele de pe website în viitor, realitatea poate fi complet diferită. În acest scenariu, vei avea nevoie de copii de rezervă pentru a aduce lucrurile înapoi la normal. Un server puternic și eficient va utiliza o tehnologie precum LiteSpeed, pentru a garanta o performanță îmbunătățită.

De ce ai nevoie de domeniu și găzduire?

Deși este vorba de două servicii diferite, ambele sunt esențiale pentru a-ți crea site-ul și au un rol important. Domeniul este cel care reprezintă denumirea oficială și poate influența brandul, fiind nevoie să-l alegi corect încă de la început.

Serviciul de găzduire web este cel care îți face site-ul disponibil pe internet. Acesta poate fi de mai multe tipuri, iar pachetul selectat ține doar de preferințele tale. Acum că ai aflat diferențele între acești termeni, tot ce ai de făcut este să folosești informațiile de mai sus pentru a-ți construi viitorul website.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 10-04-2023 10:45



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.