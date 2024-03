(P) De ce Google My Business este esențial pentru afacerea ta în 2024. Statistici care te vor convinge!

Platforma Google My Business a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, devenind un instrument esențial pentru afacerile locale care doresc să-și maximizeze vizibilitatea online și să atragă mai mulți clienți.

În 2024, acest mediu online continuă să evolueze, iar înțelegerea statisticilor și tendințelor asociate cu Google My Business devine vitală pentru proprietarii de afaceri.

Statistici cheie Google My Business privind afacerea ta în 2024

Haideți să explorăm câteva statistici cheie din 2024 care evidențiază puterea recenziilor și importanța implicării utilizatorilor pe Google My Business:

· 89% dintre utilizatori citesc recenzii online înainte de a achiziționa un produs sau serviciu. Asta înseamnă că o prezență puternică în Google My Business, cu recenzii pozitive, poate fi factorul decisiv pentru un potențial client.

· 93% dintre utilizatori au luat decizii de cumpărare bazându-se pe o recenzie online.

Puterea recomandărilor de la alți clienți nu poate fi neglijată.

· Doar 9% dintre consumatori ar lua în considerare să apeleze la o afacere cu un rating mediu de 1 sau 2 stele.

Un rating scăzut în Google My Business poate fi devastator pentru o afacere locală.

· Peste 60% dintre consumatori sunt dispuși să lase o recenzie dacă angajatii solicită acest lucru în mod direct.

Încurajarea clienților mulțumiți să împărtășească experiența lor pozitivă este esențială.

· Din totalul recenziilor online pentru companii, 73% sunt găzduite de Google.

· Doar 24% dintre afaceri răspund întotdeauna la recenzii negative. Răspunsurile la recenzii, atât pozitive cât și negative, arată profesionalism și grijă față de clienți.

· 28% dintre consumatori declară că au consultat recenziile unei afaceri chiar din fața magazinului sau a biroului acesteia. Utilizatorii caută informații actualizate și imediate.

· 63,6% dintre consumatori spun că verifică recenziile pe Google înainte de a vizita o locație fizică a unei afaceri. Google My Business este o sursă esențială de informații pentru clienții potențiali.

Aceste statistici subliniază necesitatea pentru afacerile locale de a-și gestiona activ prezența pe Google My Business. Solicitarea de recenzii, răspunsurile prompte și menținerea unui rating ridicat sunt elemente cheie pentru succesul pe platformă.

De ce este important sa-ti listezi afacerea in Google My Business in 2024

Listarea afacerii în Google My Business rămâne o strategie crucială pentru afacerile de toate dimensiunile. Iată câteva statistici cheie care arată importanța listării afacerii în Google My Business:

· Un profil complet, primește de 7 ori mai multe clicuri. Asta înseamnă că o prezență detaliată și optimizată pe Google My Business poate atrage semnificativ mai mult trafic către afacerea ta.

· 45% din companii primesc cereri de programari prin GMB. Această platformă devine o resursă importantă pentru clienți, care o utilizează pentru a se conecta direct cu afacerile locale.

· 56% din acțiunile clienților duc la vizitarea site-ului. O prezență online bine definită, cu linkuri către site-ul tău, poate impulsiona semnificativ traficul și conversiile.

· 200% creștere în căutările "Near Me" în 2024.

Optimizarea profilului tău Google My Business pentru SEO local este esențială pentru a te face vizibil în fața clienților care caută afaceri ca a ta în zona lor.

· 40% dintre afaceri nu au postat niciodată pe profilul lor Google My Business.

Folosește această platformă pentru a comunica cu clienții, a posta noutăți, oferte speciale și a-ți prezenta produsele sau serviciile.

Cum să optimizezi profilul afacerii tale pe Google My Business

Este esențial să înțelegi cum să optimizezi profilul afacerii tale în Google My Business. Un aspect important este că ratingul în stele al afacerii ar trebui să fie între 3,5 și 4,5 pentru a maximiza conversiile. Mai mult decât atât, nu este necesară o adresă fizică pentru profilul afacerii pe Google, ceea ce este util pentru afacerile care funcționează exclusiv online sau care oferă servicii la domiciliu.

Google Business Profile (GBP) este un instrument gratuit și esențial pentru a-ți face afacerea vizibilă online. Odată creat profilul, poți începe optimizarea pentru a atrage mai mulți clienți.

1. Completează toate detaliile

· Adaugă o descriere detaliată a afacerii tale, incluzând produsele și serviciile oferite.

· Folosește cuvinte cheie relevante în descriere pentru a fi găsit mai ușor în căutări.

· Completează cu acuratețe informațiile de contact, incluzând adresa, numărul de telefon și adresa de email.

· Adaugă programul de funcționare, incluzând eventualele programări speciale.

· Alege categoria principală și secundară care se potrivesc cel mai bine afacerii tale.

2. Adaugă fotografii și videoclipuri

· Alege o imagine de profil clară și reprezentativă pentru afacerea ta.

· Adaugă fotografii cu interiorul și exteriorul locației tale, cu produsele și cu echipa.

· Postează videoclipuri care prezintă afacerea ta, produsele sau serviciile oferite.

3. Obține recenzii de la clienți

· Încurajează clienții să lase recenzii despre afacerea ta pe GBP.

· Răspunde la recenzii, atât la cele pozitive, cât și la cele negative.

· Oferă un răspuns prompt și profesional la recenziile negative.

4. Adaugă produse și servicii

· Creează un catalog cu produsele și serviciile oferite.

· Adaugă descrieri detaliate și fotografii de calitate pentru fiecare produs sau serviciu.

· Stabilește prețurile și oferă informații despre disponibilitatea stocului.

5. Utilizează postările

· Postează actualizări despre afacerea ta, oferte speciale, evenimente și promoții.

· Folosește imagini și videoclipuri pentru a face postările mai atractive.

· Postează regulat pentru a menține interesul clienților.

6. Folosește statisticile

· Monitorizează statisticile GBP pentru a vedea cum interacționează clienții cu profilul tău.

· Utilizează statisticile pentru a identifica punctele forte și punctele slabe ale profilului tău.

· Adu îmbunătățiri profilului tău bazate pe statisticile obținute.

Cum să obții mai multe recenzii Google pentru afacerea ta

Recenziile Google sunt esențiale pentru afacerile locale, contribuind la creșterea clasamentului în căutări și atragerea de clienți noi.

Iată cum poți obține mai multe recenzii Google:

· Roagă clientul să lase un review. Ai finalizat o lucrare sau ai avut o interacțiune excelentă cu un client? Acesta este momentul perfect să îi soliciți o recenzie pe Google.

· O modalitate eficientă de a obține recenzii este prin utilizarea unui card de recenzii Google, precum Trustlink. Cu acest sistem, poți monitoriza și gestiona recenziile în timp real, primind asistență și având posibilitatea de a modifica link-ul pentru recenzii. Cu coduri QR și NFC integrate, este o opțiune simplă și utilă pentru îmbunătățirea reputației online a afacerii tale.

Include un mesaj politicos pe bonuri sau facturi, încurajând clienții să lase o recenzie pe Google. Oferă-le un link către pagina ta Google Business Profile pentru a face procesul mai simplu.

Include un link către pagina ta Google My Business în e-mailuri și pe materialele de marketing. Acest lucru face procesul de lăsare a unei recenzii mai ușor pentru clienți.

Nu uita că obținerea de recenzii Google este un proces continuu. Prin implementarea acestor sugestii, poți încuraja clienții să lase feedback și să te ajute să îți dezvolți prezența online.

Google My Business este un instrument esențial pentru tine, ca antreprenor care dorește ca afacerea sa să fie vizibilă online. Urmărind statisticile și luând măsurile necesare pentru a-ți îmbunătăți profilul, poți crește vizibilitatea, poți atrage mai mulți clienți și dezvolta afacerea.

