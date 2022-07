(P) De ce cumpărăturile online sunt mai bune

Cumpărăturile online sunt în trend nu doar de acum un an, doi, de când lumea noastră trece prin schimbări majore, ci chiar și înainte.

Acest lucru ne-a dat, de fapt, posibilitatea de a fi atât de pregătiți pentru perioada pandemiei, în care nu am avut șansa de a ieși din casă cu săptămânile. Dar nu asta e ideea, ci faptul că shopping-ul online are o grămadă de beneficii, de care poate nici nu știai, astfel am pregătit o listă pentru a le evidenția mai bine:

1. Câștigi timp

De cele mai multe ori știm că ne trebuie un anumit articol vestimentar, dar pur și simplu nu avem timpul necesar pentru a sta ore în șir prin magazine, pentru a proba numeroase variante din care nici una să nu fie cea potrivită. Din acest motiv shopping-ul online este mult mai eficient. Intri pe net când vrei, cauți hainele tale preferate în timpul liber, le poți chiar și adăuga în coș pentru a le revizita mai târziu, și totul conform programului tău.

2. Poți face cumpărături când vrei

Mână în mână cu ideea anterioară, shopping-ul online îți dă libertatea de a face cumpărături când este cel mai convenabil. O altă parte tristă a magazinelor fizice este că nu toate sunt deschise perioade lungi. Astfel, poate chiar magazinul la care ai fi vrut să mergi deja închide pe când ieși de la birou. Dar online poți să intri când vrei tu, chiar și la miezul nopții, dacă nu poți dormi.

3. Totul este mai ieftin

Ei bine, nu fără a știi care site-uri sunt cele care îți garantează cele mai tari promoții si reduceri. Dar este adevărat, online poți mereu beneficia de un cod de reducere, de promoții, de un cupon, un voucher, pe când în magazinele fizice va trebui să plătești prețul întreg.

Sunt anumite site-uri care tocmai cu asta se ocupă, să țină la curent cele mai bune promoții, reduceri, cum ar fi Crazy-Deals.ro, unde vei găsi diferite coduri de reducere pentru magazinele tale preferate, cum ar fi cod reducere Fashion Days sau cod reducere AboutYou.

4. Poți evita cozile și mulțimile

Unul dintre motivele principale pentru care prefer shopping-ul online este că nu trebuie să pierd timpul la coadă pentru a plăti hainele pe care le-am ales. Un alt motiv este că nu trebuie să stau în înghesuiala specifică mall-urilor. Pe când în momentul în care fac cumpărături online, trebuie doar să adaug în coș, să verific coșul pentru a mă asigura că am tot ce e necesar, și gata, pot plăti.

5. Poți găsi tot ce dorești

Un alt minus pe care îl au magazinele fizice este că au stocurile limitate. Poate cauți un anumit tip de rochie, pentru un eveniment sau o nuntă, iar dacă mergi în magazin, vei găsi doar câteva opțiuni, dintre care nici una pe placul tău. Astfel, va trebui să faci un compromis și să mergi cu o rochie nu tocmai aleasă. Pe când online ai șansa de a căuta printre sute de variante, tot ce trebuie să ai e răbdare și timp. Însă, cu siguranță vei găsi varianta potrivită. Iar partea cea mai bună e că stocurile sunt mereu pline.

Acestea sunt doar câteva dintre cele mai esențiale motive pentru care considerăm cumpărăturile online superioare celor din magazinele fizice. Însă în realitate motivele sunt mult mai numeroase de atât. Dacă nu ai încercat până acum, folosește zilele ce urmează pentru a pune la punct garderoba ta de vară, făcând shopping online!

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 14-07-2022 17:41



