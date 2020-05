(P) Cum te ajută optimizarea SEO să ajungi pe prima pagină în Google

Știm cât de important este pentru orice site să se vadă în Google, dar de la crearea și dezvoltarea lui la afișare este o cale lungă. Iată de ce optimizarea SEO joacă un rol atât de important în prezența site-urilor în motoarele de căutare!

Imaginează-ți că vrei să cauți ceva pe Internet. În momentul în care ai introdus termenii doriți în bara de căutare Google, acesta îți întoarce imediat cele mai relevante site-uri care vorbesc despre subiectul respectiv. Dacă nu iei în calcul reclamele plătite care apar în secțiunea de linkuri sponsorizare – cele cu Anunț în dreptul lor –, primele rezultate care apar sunt site-urile care au crescut organic în motoarele de căutare.



E de la sine înțeles că această poziționare are în spate un raționament, motoarele de căutare prioritizând site-urile care aplică tehnici clare și corecte de optimizare SEO. Astfel, site-urile care se bucură de o vizibilitate excelență au crescut organic respectând politicile Google și sunt relevante pentru căutările utilizatorilor.



După cum probabil bănuiești, prima pagină e cel mai râvnit loc din Google, pentru că majoritatea oamenilor caută online serviciile și produsele de care au nevoie, iar aproape toți aleg unul sau mai multe linkuri dintre rezultatele de aici.



Astfel, mai ales dacă ai o afacere, acesta este locul în care vrei să fii poziționat. Dar pentru a fi plasat pe prima pagină, site-ul trebuie să fie optimizat pentru motoarele de căutare. Acest lucru se realizează printr-o serie de strategii, atât tehnice, cât și creative.



În principiu, SEO presupune eficientizarea site-urilor cu scopul de a le face ușor de accesat de către utilizatori. În caz contrar, acestea rămân invizibile din cauza conținutului și structurii instabile. SEO constă în reconfigurarea conținutului unui anumit site conform algoritmilor motoarelor de căutare pentru a-i crește vizibilitatea și accesibilitatea.



Pe scurt, SEO te ajută să fii accesat de utilizatorii care te interesează pentru că nu te face doar vizibil, ci și poziționat unde trebuie – printre fruntași. Dacă te întrebi cum se realizează acest lucru, haide să stabilim întâi care este rolul motoarelor de căutare în acest proces.



Ei bine, rolul motoarelor de căutare este să construiască o baza de date în timp real pentru a genera o lista de răspunsuri relevante pentru utilizatori. Această baza de date se realizează cu ajutorul roboților care vizitează site-urile trimise la indexat, pentru a prelua toate informațiile esențiale despre acestea: număr de pagini, titluri, cuvinte-cheie, imagini, videoclipuri, meta descrieri, link-uri etc.



Modul în care este creată această baza de date este esențială pentru stabilirea poziției site-urilor în motoarele de căutare. Acest lucru este realizat de algoritmii Google, care, spre deosebire de roboții responsabili de indexare, sunt secvențe de formule și procese ale căror scop principal este identificarea celor mai bune răspunsuri pentru căutările utilizatorilor.



Iată de ce este important să ai site-ul construit în jurul unor anumiți termeni care se potrivesc cu ceea ce se caută online. Acest lucru crește probabilitatea de a ajunge la utilizatorii interesați de serviciile sau produsele tale.



În consecință, o etapă esențială a optimizării este alegerea celor mai potrivite cuvinte-cheie în jurul cărora să fie construit conținutul site-ului și clarificarea către motoarele de căutare că pagină respectivă este despre aceste cuvinte-cheie. Conținutul, această componentă critică a optimizării SEO, îi ajută pe roboții Google să asocieze pagina cu un set de expresii-cheie, iar fără el, indexarea nu poate fi realizată deoarece roboții nu vor ști despre ce este pagina ta.



Am menționat de câteva ori până acum noțiunea de cuvinte-cheie și a venit momentul să clarificăm ce-i cu ele. Practic, cuvintele-cheie stau la baza întregului proces SEO și sunt termenii pe care îi folosim în bară de căutare Google pentru a află anumite informații.



Vizibilitatea efectivă a unui site este direct influențată de alegerea lor. Cu cât un site este mai bine indexat pentru anumite cuvinte-cheie, obligatoriu relevante pentru el, cu atât acesta va avea o poziție mai bună în Google și va atrage trafic calitativ.



E drept că orice site își dorește o poziționare superioară în rezultatele motoarelor de căutare, dar prezența pe prima pagină nu este un obiectiv ușor de atins. Oricine își dorește să fie aici are nevoie de o optimizare corectă, creativă și neapărat aliniată actualizărilor și politicilor Google. Astfel, o optimizare rentabilă presupune înțelegerea cerințelor tehnice ale motoarelor de căutare.



Pe lângă acestea, sunt necesare cunoștințe solide de marketing online pentru a crea un conținut convingător și pentru a transforma poziția obținută în motoarele de căutare într-un număr cât mai mare de conversii.