(P) Cum se repoziționează clinicile stomatologice în pandemie - povestea empatiei și stomatologiei de nouă generație

COVID-19 este, de câteva luni bune, o provocare continuă pentru nișe precum restaurantele sau cabinetele stomatologice.

Am vorbit cu Dr. Cristina Munteanu, coordonator de tratament și fondator al Clinicilor Cris Smile Studio, despre ce concluzii a tras până în momentul de față, unde se îndreaptă practica stomatologică și cum se simt pacienții.



Având în spate experiență stării de urgență, când dr. Munteanu a reușit să avizeze clinică din Boisoara 10 pentru a funcționa pentru tratarea urgențelor, această ne-a explicat ce au însemnat ultimele 4 luni pentru stomatologie.



“În ultimele luni a trebuit - noi, dentiștii, să găsim metode de a răspunde rațional și eficient unor situații nou întâlnite și greu de gestionat. Am ales, la momentul respectiv, să mergem până la capăt cu procedurile de avizare a clinicii din Boisoara. Avem dotările, aveam capabilitățile de a efectua intervenții, de a realiza și de a gestiona protocoalele de siguranță. Am ales să facem acest proces laborios pentru că știam, în adâncul sufletului, că pacienții probabil vor avea nevoie de sprijin pe acest segment și nu am greșit. Ulterior, intrarea noastră în fluxul de lucru a fost mai subtilă și mult mai ușor de gestionat.”



Considerată una dintre ramurile medicinei cu risc de contaminare ridicat, stomatologia a fost în vizorul autorităților, în ultima perioadă, mai mult că oricând. Cu o piață de 1,7 mld de lei suspendată aproape trei luni, impactul a fost unul greu de digerat.



Majoritatea clinicilor s-au repoziționat prin tăierea investițiilor și redirecționarea bugetelor către plata salariilor, redefinerea modelului de business sau a metodei prin care abordează pacienții.



În acest context, având în față și provocarea fricii de a se trata , dentistul post covid trebuie să livreze un tratament customizabil, care să respecte nevoile clinice ale pacientului dar să țină cont și de individualitatea fiecărui pacient.



“Noi, la Cris Smile Studio am reușit să menținem activitatea într-un flux care acoperă atât considerentele de stabilitate și de creștere, dar și pe cele de siguranță. Ne-am schimbat ADN-ul serviciilor - pe lângă investițiile făcute în partea de siguranță, am migrat către stomatologia de nou generație. Tratamente asistate laser, tratament endodontic la microscop și ozonoterapie pentru tratarea cariilor sau au gingivitei și parodontitei. Pe lângă protecție ridicată, acest tip de tratare presupune eficientă și precizie ridicată.”



Ce ar fi bine să știe pacienții care au în desfășurare tratamente stomatologice



Dr. Munteanu ne-a punctat cinci idei principale care vin în ajutorul pacienților:

1. Nu poți amâna tratametele stomatologice - pacienții din ortodonție, cei cu aparat dentar, știu foarte bine ce a însemnat să nu poți veni la cabinet. Alege, acolo unde este posibil, tratamente și intervenții precum cele asistate laser, la microscop sau ozonoterapie.

2. Clinică stomatologică, datorită faptului că ne-au fost impuse extra-dotări și focus pe dezinfecții de grad înalt, rămâne unul dintre cele mai sigure medii de lucru și de interacțiune. Ești în siguranță la dentist, deși, da, gradul de risc este mai ridicat.

3. Lucrați pe baza planului de tratament dacă aveți afecțiuni complexe precum parodontită sau probleme de ocluzie.

4. Nu neglijați puterea profilaxiei. Vizitele de întreținere și controalele efectuate din șase în șase luni va pot scapă de probleme grave - carii profunde, gingivite.

5. Vorbiți cu dentistul dvs și împărtășiți-i temerile - dacă există - căutați ACUM soluții pentru problemele dentare cu care va confruntați.



“Există încă tendința de a amâna. Bine, de fapt, există o tendință și mai mare de a amâna tratamentele stomatologice dat fiind contextul delicat.

Însă, și cu această idee închei, pandemia va fi o realitate până la găsirea unui tratament. Este însă controlabilă și știm ce avem de făcut pentru a ne proteja. Va fi nevoie să zâmbim și de acum înainte, așa că, să avem grijă de dinți!” - a completat dr. Cristina Munteanu