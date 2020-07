(P) Cum să te protejezi de infecția cu COVID când mergi în vacanță la mare?

Doar pentru că starea de urgență a luat sfârșit și măsurile impuse de autorități s-au mai relaxat, nu înseamnă că virusul COVID-19 nu este încă o amenințare reală, care ne pune libertatea de mișcare și chiar viața în primejdie.

Dar asta nu ne obligă să renunțăm la orice plăcere de care ne bucuram până în 2020 și să ne închidem pentru totdeauna în casă. Încă putem face cumpărături, ne putem întâlni cu prietenii și chiar ne putem bronza pe litoralul românesc, dar cu ceva mai multă precauție decât înainte.

Sfaturi pentru un sejur sigur la mare în perioada pandemiei

#1 Alege o cazare sigură

Pe site-ul CazarePeLitoral.ro găsești sute de variante de cazare pe litoral, atât în hoteluri și pensiuni, cât și în apartamente și vile închiriate în regim hotelier. Verifică toate locațiile care te interesează, află mai multe informații despre ele și asigură-te că locul unde urmează să-ți petreci sejurul respectă regulile de igienă și curățenie impuse de autorități. Și apoi, rezervă camera sau apartamentul preferat, mergi cu inima deschisă și bucură-te de vacanță pentru că o meriți din plin după un an ca acesta. Multe spații de cazare oferă turiștilor lor variante de check in și check out în care interacțiunea cu alte persoane nu este necesară. Caută-le pe acelea și fii în siguranță!

#2 Ține-ți dezinfectantul aproape

Infecția cu COVID-19 nu se transmite prin piele, dar ochii, nasul și gura sunt zone vulnerabile. De aceea este bine chiar și la plajă să iei mereu cu tine sticluța cu dezinfectant și s-o folosești cu încredere ori de câte ori urmează să-ți atingi fața. Tot ca o măsură de protecție, ar fi bine să eviți mâncatul afară, dar dacă nu poți să te abții de la o înghețată sau ți-e poftă de porumb fiert, asigură-te mai întâi că ai mâinile perfect curate.

#3 Evită locurile aglomerate

Masca medicinală și ochelarii de protecție sunt două piese de echipament eficiente împotriva răspândirii infecției cu COVID-19. Dar dacă nu ai de gând să le porți și la plajă, atunci evită pe cât posibil locurile aglomerate și sfătuiește-i și pe cei care te însoțesc să procedeze la fel. Conform statisticilor, virusul are o rată de răspândire mai mică afară, dar întotdeauna este mai sigur să te ghidezi după expresia: paza bună trece primejdia rea și să stai departe de locurile aglomerate.

#4 Mănâncă doar în localurile care respectă legea

Nu te bucura că ai găsit un restaurant care te lasă să mănânci în interior, sau o terasă unde nu ți se cer datele personale pentru a lua loc la masă deoarece toate aceste măsuri de protecție impuse de Guvern sunt special create în apărarea populației din care și tu faci parte. Chiar dacă inițial o astfel de abatere ți s-ar părea ca o gură de aer proaspăt, riști mult prea mult dacă mănânci în localurile care nu respectă legea.

#5 Dacă ai ocazia, gătește-ți singur

Mulți pleacă în vacanță special pentru a scăpa de corvoada treburilor casnice de zi cu zi. Dar dacă ai închiriat cu familia un apartament în regim hotelier sau stai la o pensiune unde poți să și gătești, este mai sigur pentru tine să-ți prepari singur mâncarea. Iar ca să fie ceva diferit și să nu percepi totul ca pe o corvoadă, alege rețete simple sau încearcă ceva nou, un preparat pe care nu-l gătești în mod obișnuit și care să-ți stimuleze motivația și nu în ultimul rând, să te facă să te simți ca în vacanță.

#6 Distrează-te, dar cumpătat

Merită să-ți riști sănătatea infectându-te cu COVID-19 pentru o petrecere pe plajă? Răspunsul este nu, dar asta nu înseamnă că nu mai poți sau nu mai ai dreptul să te distrezi în perioada pandemiei. Fii însă original și alege metode care să nu-ți pună în pericol starea de bine și să-ți permită să te întorci acasă fără un suvenir nedorit din vacanță.

În concluzie

Lumea s-a schimbat și probabil n-o să mai fie prea curând la fel ca înainte de pandemia de COVID-19. Dar nevoia de distracție și relaxare a rămas aceeași și cu puțină grijă și responsabilitate ne-o putem satisface chiar și în aceste vremuri greu încercate!