(P) Cum alegi parfumuri damă în funcție de ocazie?

Când folosim un parfum trebuie să știm că îl purtăm asemenea unei ținute. Nu purtăm aceleași haine vara și iarna, și ne îmbrăcăm diferit în funcție de ocazie. În același mod, purtăm un parfum în funcție de anotimp sau de ocazii.

Rochiile, pantalonii scurți și tricourile de vară sunt completate cu un parfum sau apă de toaletă răcoritoare și ușoară. Iarna, când se întoarce frigul, suntem mai tentate să alegem un miros mai puternic pentru a-l asorta cu puloverul preferat. De asemenea, atunci când trebuie să participăm la un eveniment deosebit, alegem ținuta perfectă. Acest lucru ar trebui completat cu parfumuri damă ideale, aducând o notă de senzualitate, lejeritate sau exotism. Cu fiecare schimbare de parfum vom avea tendința de a ne redescoperi. Te vei surprinde purtând o nouă semnătură olfactivă și îi vei surprinde și pe cei dragi ce sunt deja obișnuiți cu parfumul tău obișnuit. Toate acestea sunt motive întemeiate pentru a încerca parfumuri damă cu mirosuri noi și pentru a alterna parfumurile în funcție de ocazie și anotimp. Să vedem astfel cum putem alege parfumul perfect pentru orice situație.

Ce parfumuri damă alegi pentru o nuntă?



Alegerea parfumului pentru ziua nunții este importantă, în aceeași măsură ca alegerea rochiei sau a pantofilor! Va fi parfumul care îți va aminti de cea mai frumoasă zi din viața ta. Poate însemna și începutul unei noi vieți, ca femeie căsătorită. În orice caz, va trebui mai întâi să se potrivească cu personalitatea ta și apoi să se potrivească cu rochia pe care o alegi. Mare atenție: nu este o alegere banală! De aceea trebuie făcută cu atenție. Pentru vară, alege notele fructate asociate cu aromele florale, pe care le găsești în parfumul Divine de la Oriflame. De asemenea, alegerea notelor de citrice ar putea fi o altă opțiune foarte bună. Pentru o nuntă toamna sau iarna, optează pentru parfumuri cu note mai puternice. Un parfum cu note orientale va fi perfect. Femeile sensibile pot apela la un parfum cu note de vârf florale, completate de note de mijloc de vanilie. Pentru un parfum mai seducător, optează în schimb pentru un parfum cu note de chihlimbar sau chiar mosc, precum Amber Elixir.

Ce parfumuri damă alegi pentru prima întâlnire?

Prima întâlnire este un moment decisiv, o întâlnire gândită ca o adevărată acțiune de seducție. Pentru a face acest lucru, concentrează-te în alegerea parfumului ideal care va lăsa o amintire partenerului tău. Există mai multe opțiuni disponibile în ceea ce privește această alegere, în funcție de personalitatea ta și de efectul pe care dorești să îl produci. Anotimpul în care are loc întâlnirea va avea, de asemenea, o importanță considerabilă.

Mirosurile puternice sunt grozave toamna sau iarna și Love Potion este ceea ce îți trebuie. Vara trebuie să alegi arome mai delicate, precum Powdery Mimosa. Poți să optezi pentru o apă de toaletă care te va învălui într-o notă de prospețime. Sfat: nu te parfuma în exces, astfel încât parfumul tău să nu ajungă să îi dea partenerului dureri de cap!

Ce parfum să alegi primăvara?



Primăvara marchează revenirea zilelor însorite și renașterea naturii. De multe ori ne simțim mai bine și avem o dispoziție mai bună, ne bucurăm de revenirea soarelui și de zilele care sunt mai lungi. Acum este momentul perfect pentru a purta parfumuri florale care vor evoca prospețime și energie. Oriflame oferă o gamă diversificată de parfumuri ideale pentru acest sezon. Pariază pe parfumurile florilor albe precum crinul de vale sau iasomie. Poți alege apa de toaletă Sensual Jasmine. Această mireasmă te va duce cu gândul la dulceața sezonului. Citricele sunt, de asemenea, o alternativă interesantă. Din nou, alege note de vârf subtile, cum ar fi floarea de portocal sau bergamotă, prezentă în Eclat Femme Weekend. Aceste note dulci se vor putea amesteca cu acorduri florale în notă de mijloc. Pentru parfumuri damă impregnate de senzualitate, pariază pe note de mosc sau chihlimbar. Se completează cu acorduri de plante din familia parfumurilor chypre, cum ar fi paciuli sau mușchi de stejar.

Ce parfum să alegi vara?



Vara ne aduce zile lungi cu soare puternic. La temperaturi ridicate, mirosurile se evaporă mai repede, astfel încât nu este nevoie să alegi un parfum prea puternic și copleșitor. La fel ca ținutele tale care vor adopta simplitate și lejeritate sau vor fi împodobite cu culori mai pudrate și mai colorate, alege un parfum fructat, ușor, cu note citrice, precum Joyce Rose. Fă alegerea în funcție de personalitatea ta, dar și de conținutul dorit.

Ce parfumuri de damă să alegi toamna?



Toamna, temperaturile scad și natura este împodobită cu cele mai frumoase culori. Acum este momentul perfect pentru a adopta un parfum mai cald și mai senzual pentru a intra în ton cu anotimpul. Poți purta un parfum mai intens, floral pentru femei. Acest anotimp oarecum „intermediar” îți va permite să îndrăznești să porți un parfum ceva mai îndrăzneț. Există un parfum care îți place, dar pe care nu ai îndrăznit să-l porți niciodată? Acum este momentul să îl încerci. Notele de vârf le poți asocia cu acorduri mai puternice, cum ar fi paciuli, așa că în apa de toaletă Enigma. Femeile misterioase pot completa notele de vârf florale cu note de mosc în nota de mijloc și note de vanilie în nota de bază. În ceea ce privește femeile sensibile și romantice, acestea vor aprecia în special combinația de trandafir și bergamotă.

Ce parfum să alegi iarna?



Iarna aduce cu sine frig, vânt, zăpadă. Serile lungi și apusurile nesfârșite își intră în rol. Acesta este anotimpul perfect pentru a purta parfumul preferat. Este cel care va rămâne pe pielea și hainele noastre pe tot parcursul zilei. În funcție de personalitatea ta, poți opta pentru un parfum puternic cu note condimentate și lemnoase, sau chiar picant cu câteva atingeri florale. Pentru femei, recomandarea noastră este pentru parfumurile din familiile orientale. Notele de mosc puternic și vanilie dulce vor oferi un parfum profund și cald pentru acest anotimp rece. Alege parfumul All or Nothing pentru a obține acest efect. Dacă ai dificultăți în alegerea parfumurilor prea puternice, optează pentru mirosuri mai ușoare, precum note florale sau vegetale.