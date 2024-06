(P) Centrele logistice și fabricile ce exportă către UE solicită din ce în ce mai mult servicii de deratizare și dezinsecție

Aceste servicii sunt esențiale pentru a asigura conformitatea cu standardele internaționale și pentru a menține o reputație impecabilă pe piețele externe. Compania DDD®, lider în domeniul serviciilor DDD din România, este prima și singura firmă 100% românească certificată conform standardului CEPA Certified®, respectând normele europene CEN EN 16.636.

Importanța Certificărilor Europene

Pentru companiile care operează în sectorul logistic și de producție, menținerea unui mediu fără dăunători este esențială. Infestările pot compromite calitatea produselor, pot duce la pierderi financiare semnificative și pot afecta negativ relațiile comerciale cu partenerii din UE. De aceea, tot mai multe firme din România aleg să colaboreze cu furnizori de servicii de deratizare și dezinsecție care dețin certificări europene recunoscute.

Compania DDD®: Lider în Servicii de Dezinsecție și Deratizare

Compania DDD® se evidențiază în industria serviciilor DDD datorită certificării CEPA Certified®, care atestă conformitatea cu standardul european CEN EN 16.636. Această certificare este un indicator al calității și profesionalismului, garantând că toate intervențiile sunt realizate conform celor mai stricte norme de siguranță și eficiență.

Povestea Fondatorului

Fondatorul Gabriel Munteanu a pus bazele Companiei DDD® în 2011, după o experiență personală neplăcută cu rozătoarele. „Am constatat că am cumpărat casa cu tot cu un «bonus» sub formă de rozătoare. Am apelat inițial la metodele clasice, însă acestea nu au fost eficiente. De aici a pornit ideea de a crea o companie care să ofere soluții profesioniste și de încredere,” povestește Gabriel Munteanu. Astăzi, Compania DDD® este recunoscută pentru profesionalismul și dedicarea echipei sale.

Mesajul Fondatorului

„Cred în servicii DDD corecte și de calitate, în transparența decizională și în parteneriate corecte. Cred în Compania DDD® și în puterea ei de a schimba piața serviciilor DDD prin corectitudine, profesionalism, seriozitate, devotament și grijă față de client.” - Gabriel Munteanu

Servicii de Dezinsecție și Deratizare

Compania DDD® oferă o gamă largă de servicii, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client:

Dezinsecție: Utilizarea tehnicilor avansate, cum ar fi nebulizarea și pulverizarea, pentru eliminarea eficientă a insectelor.

Utilizarea tehnicilor avansate, cum ar fi nebulizarea și pulverizarea, pentru eliminarea eficientă a insectelor. Deratizare: Eliminarea rozătoarelor și implementarea măsurilor preventive pentru protecția pe termen lung.

Eliminarea rozătoarelor și implementarea măsurilor preventive pentru protecția pe termen lung. Dezinfecție: Menținerea unui mediu de lucru sigur și sănătos, esențială în timpul pandemiei de COVID-19.

Beneficiarii Serviciilor Noastre

Printre clienții noștri se numără companii de renume precum LIDL, Profi Rom Food, Metro, LPP Romania Fashion, Apa Nova, Regina Maria, Sanador și InfoMed Fluids. Aceste companii beneficiază de serviciile noastre de înaltă calitate, contribuind la menținerea unui mediu sigur și sănătos pentru angajați și clienți.

Analize și Planuri Detaliate

Pentru a asigura eficiența maximă a intervențiilor, Compania DDD® efectuează analize de trend al dăunătorilor și inspectii de risc. Pe baza acestor analize, se creează planuri detaliate de amplasament al capcanelor și se implementează măsuri preventive adaptate specificului fiecărui client. Utilizarea metodelor SAFE non-chimice, acolo unde este posibil, reduce riscul de contaminare accidentală la zero.

Impactul Pandemiei și Planuri de Viitor

În timpul pandemiei de COVID-19, Compania DDD® a jucat un rol crucial în menținerea unui mediu sigur prin serviciile de dezinfecție oferite. Fondatorul Gabriel Munteanu își propune să extindă activitatea companiei în segmente noi, cum ar fi spațiile logistice și proiectele rezidențiale. Planurile de viitor includ creșterea portofoliului de clienți și adoptarea de noi tehnologii pentru a îmbunătăți și diversifica serviciile oferite.

De ce să Alegeți Compania DDD®?

Certificări și acreditări: Compania DDD® este certificată conform standardului CEPA Certified® și deține multiple certificări internaționale și naționale.

Compania DDD® este certificată conform standardului CEPA Certified® și deține multiple certificări internaționale și naționale. Experiență și profesionalism: Echipa de experți oferă soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui client.

Echipa de experți oferă soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui client. Servicii integrate: De la analize de trend și inspectii de risc până la implementarea măsurilor preventive, Compania DDD® asigură un pachet complet de servicii pentru combaterea dăunătorilor.

Pentru mai multe informații despre soluțiile avansate de deratizare și dezinsecție oferite de Compania DDD® și pentru a beneficia de o evaluare gratuită, vizitați site-ul nostru sau contactați-ne direct. Compania DDD® este partenerul de încredere în protejarea afacerii dumneavoastră împotriva dăunătorilor.

