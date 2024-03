(P) Ce caută angajatorii în 2024. Școala informală de IT te ajută să îți securizezi jobul

Intro in IT este, în continuare, cel mai căutat curs de la Școala informală de IT, dedicat celor care nu au studii și experiență în tehnologie, dar vor să învețe totul de la zero. Generative AI pentru programatori, CyberSecurity, Test Automation și Agile Project Management sunt cursuri care te pregătesc pentru cele mai bine plătite joburi de la ora actuală. Lansată în 2013, Școala informală de IT are peste 15.000 de absolvenți și este prima instituție de educație alternativă din România. Înscrierile se fac pe https://scoalainformala.ro/cursuri/

Intro in IT

Cursul durează 2 luni și este dedicat persoanelor care nu au nicio tangență cu IT-ul, dar care își doresc să deprindă competențe și abilități de bază în programare și testare software. Cursul te învață totul de la zero și este acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, fiind predat de experți în IT. Fiecare mentor de la Școala informală de IT este facilitator și coach. Îți oferă suportul de care ai nevoie pentru a învăța totul pas cu pas, prin practică.

Cybersecurity

Chiar în acest moment, la nivel global, cca. 4 milioane de posturi în cybersecurity sunt încă vacante. Cursul de Cybersecurity constituie un plus atât pentru persoanele din IT cu până la 2 ani de experiență, cât și pentru cele care au alte tipuri de joburi ce implică procesarea, manipularea și protejarea datelor confidențiale. Totodată, este adresat și antreprenorilor care își doresc să își scaleze sau să își protejeze afacerea, precum și celor care activează în domenii cu expunere în mediul digital: secretariat, contabilitate, finanțe, payroll administrator, online shop administration etc.

Test Automation

Acest curs te învață Selenium Webdriver – la ora actuală acesta fiind cel mai folosit instrument pentru automatizarea aplicațiilor web. Experții în testare automată sunt la mare căutare în acest moment pe piața muncii, indiferent de tipul de proiect. Cei care au cunoștințe de Testare Manuală și vor securiza jobul prin cunoștințele de Testare Automată. La absolvire, vei avea toate cunoștințele și practica necesare pentru a putea să preiei orice proiect de testare automată.

Agile Project Management

Cursul urmează puncte cheie ale certificării PMI-ACP și te ajută să evoluezi în carieră către un rol de management. Îți oferă toate instrumentele de gestionare a proiectelor, precum și de autocunoaștere ca lider. În cele două luni, vei deprinde procese și tehnici de management în IT și vei ști cum să gestionezi proiecte, de orice dimensiune, aplicând eficient metodologia Agile. Vei dobândi bune practici și abilități care te vor ajuta să performezi ca People Manager, Scrum Master, Release Manager, Project Manager sau orice alt rol de management.

Lansată în 2013, Școala informală de IT este prima școală alternativă de IT din România. Peste 100 de mentori predau cele mai moderne tehnologii în sesiuni interactive online. Poți învăța de oriunde, conectându-te cu practicienii din IT de la distanță.

Peste 15.000 de absolvenți și-au schimbat viața prin cursurile de IT. Școala informală de IT este o punte de legătură între sistemul educațional și piața muncii și te poate ajuta să deprinzi skill-uri tehnice, căutate de angajatori din toate industriile.

Angajamentul Școlii informale de IT de a schimba viețile cursanților în mai bine continuă, consolidându-și statutul de referință a calității în domeniul educației alternative din IT. Comunitatea de experți pregătește lansarea a noi cursuri pentru a răspunde și mai mult la nevoile actuale de pe piață.

Înscrieri: https://scoalainformala.ro/cursuri/

